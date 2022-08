Prefeito Vinicius Claussen, secretária de Educação Satiele Santos e vereador Paulinho Nogueira inauguram escolas em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen, secretária de Educação Satiele Santos e vereador Paulinho Nogueira inauguram escolas em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 09/08/2022 23:12

É a segunda inauguração de sede própria de unidades escolares em agosto, um ganho expressivo para toda a comunidade escolar. A gestão municipal, através da Secretaria de Educação, segue investindo em infraestrutura para a educação, com a aquisição de novos imóveis para reduzir o custo com aluguéis e com a destinação de recursos oriundos do GFED (Gestão Financeira Escolar Descentralizada), recurso repassado pelo município para todas as unidades escolares para realização de benfeitorias.



De acordo com o Prefeito Vinicius Claussen, este é apenas o início dos investimentos previstos pela gestão e que serão empregados na educação. “O mês de agosto começou muito bem com a inauguração da sede própria da Creche Missionário e agora com a E.M. Pastor Assis. É uma grande conquista da nossa gestão inaugurar mais unidades escolares nossas, com sede própria”, destacou o Prefeito.



A Secretária de Educação, Satiele Santos, falou da certeza de que a gestão municipal vem realizando um esforço pela educação. “Estamos pela educação e para a educação: a aquisição destes imóveis é uma conquista histórica para a educação de Teresópolis! A dedicação do Prefeito pela educação nos possibilita oferecer toda a estrutura e qualidade que nossos alunos merecem para conquistarem um futuro de sucesso”, comentou a Secretária.



É uma conquista importante não apenas do ponto de vista do patrimônio conquistado, mas por gerar sentimento de pertencimento nos alunos e na comunidade escolar e também por permitir que os imóveis recebam mais investimentos em ampliação e melhorias. Além disso, as inaugurações destas duas novas unidades permitirão, para cerca de 300 alunos matriculados nas duas unidades, espaços adequados para a ampliação do processo de aprendizagem.



Inauguração da Creche Missionário Manoel de Melo

A Creche Missionário Manoel de Melo e Silva, que funcionava em imóvel alugado na Rua João Batista Pires, em Agriões, mudou-se para a Rua Elias Zaquem, n° 800 no mesmo bairro. A unidade ainda será ampliada com a aquisição do imóvel ao lado, formando, futuramente, um centro de educação infantil.



O evento de inauguração contou com a presença do Prefeito Vinicius Claussen, da Secretária de Educação, Satiele Santos, da diretora da unidade, Izabel Barreto, além dos vereadores Paulinho Nogueira, Tenente Jaime e Marcia Valentim.



Inauguração da E.M. Pastor Assis

Interditada pela Defesa Civil em 2011, a unidade escolar, que antes era situada no bairro do Espanhol, precisou transferir seus alunos para o CIEP da Barra, onde funcionou até o primeiro semestre deste ano. Com a aquisição do novo imóvel pela Prefeitura, a unidade passa a atender os seus 200 alunos na Rua Antônio Sequeira, n° 94, na Barra do Imbuí.



O evento de inauguração teve direito a bolo para comemorar os 32 anos da unidade, a espetáculo circense para receber a comunidade e contou com a presença do vice-prefeito, Ari Boulanger Scussel, representando o Prefeito Vinicius Claussen, da Secretária de Educação, Satiele Santos, da diretora da unidade, Silvana da Motta Gusmão, além dos vereadores Paulinho Nogueira, Erika Marra e Tenente Jaime Medeiros.