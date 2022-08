Música na Matriz com concerto da UFF tem sucesso de público na Igreja de Santa Teresa - Hilna Gallo

Publicado 09/08/2022 22:50

Com repertório de modinhas e lundus que percorreram o período histórico entre a colônia e o império brasileiro, o grupo, composto por 5 instrumentistas e cantores, apresentou, com qualidade técnica e artística excepcionais, músicas sobre os hábitos das cortes de D. Pedro I e D. Pedro II, algumas mais românticas, outras com características mais cômicas, levando o público numa viagem no tempo. O concerto teve também comentários dos músicos, que contextualizaram cada peça no seu período histórico, enriquecendo ainda mais a experiência do público.



De acordo com o Chefe da Divisão de Música de Câmara e Iniciação Musical do Centro de Artes da UFF, Alexandre Mageon, este concerto é parte das comemorações pelos 200 anos de Independência do Brasil.



Em agradecimento pela apresentação do Grupo, a Secretaria Municipal de Cultura ofereceu a Mageon um certificado de participação, em nome do Prefeito Vinicius Claussen e da secretaria de Cultura, Cléo Jordão.