Prefeito Vinicius Claussen, secretários municipais Cléo Jordão (Cultura), Elizabeth Mazzi (Turismo), Ricardo Pereira (Obras), Luiz Cláudio Moraes (Fiscalização de Obras) e Fábio Cunha Cardoso (Planejamento e Projetos Especiais). Também acompanhou a apresentação o presidente do Instituto Oscar Niemeyer de Políticas Públicas, Culturais e Econômicas, Paulo Sérgio Niemeyer. - Bruno Nepomuceno

Publicado 10/08/2022 00:05

A Gestão Municipal vai realizar estudos de viabilidade para a implantação do trem turístico e de um museu ferroviário. A orientação técnica sobre a proposta foi apresentada nesta segunda-feira, 08/08, ao Prefeito Vinicius Claussen e equipe pelo presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, Ricardo Lafayette. A AFPF tem como missão promover a preservação ferroviária e incentivar a atividade turística e cultural das ferrovias, com foco na preservação da história local e regional.



“O trem circulou por Teresópolis entre 1908 e 1957, mas infelizmente o Município vem perdendo esta memória. Vamos avaliar a possibilidade de criar roteiros onde seja possível a instalação da estrutura necessária para a passagem de um trem turístico e também de um espaço adequado para o museu ferroviário. Essa foi a primeira reunião desse projeto. Nossa intenção com esse resgate histórico é possibilitar uma experiência diferenciada para moradores e visitantes de Teresópolis, fomentar o turismo cultural e o desenvolvimento econômico”, pontuou o Prefeito Vinicius Claussen.



Para Ricardo Lafayete, o projeto é uma importante contribuição para o resgate da história ferroviária no estado do Rio de Janeiro. “Vários municípios fluminenses têm alavancado iniciativas como essa, como Três Rios e Sapucaia, com o trem Rio-Minas, e também Miguel Pereira. A AFPF tem projetos em desenvolvimento nos municípios de Resende, Petrópolis e Barra do Piraí. Nossa conversa com o prefeito foi apresentar esse cenário e auxiliar a equipe técnica da Prefeitura de Teresópolis para os estudos iniciais, a fim de que futuramente a cidade possa ter o seu trem turístico- relatou o presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária.