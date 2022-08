Subsecretária de Fazenda de Volta Redonda Lygia Morelli, Gabriela Borges, Elisangela Rangel, secretário de Fazenda de Teresópolis Fabiano Latini, Claudio Márcio Duarte Cunha e Jonathan Oliveira, diretor da Fiscalização do Município de Teresópolis - Divulgação

Publicado 10/08/2022 19:56 | Atualizado 10/08/2022 20:13

Destaque no lançamento do projeto Saúde Fiscal dos Municípios, realizado em junho pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), as estratégias de recuperação fiscal postas em prática pela Gestão Municipal despertaram o interesse da equipe técnica da Prefeitura de Volta Redonda.



Recebida nesta quarta-feira, 10/08, pelo secretário de Fazenda, Fabiano Latini, a comitiva do município do Sul Fluminense visitou o Espaço do Empreendedor e os setores ligados à Fiscalização Tributária, na Prefeitura. Em pauta, a troca de experiências sobre as ações executadas por Teresópolis para incrementar a receita de tributos próprios, combater a sonegação fiscal e reduzir a dependência de transferências de recursos da União e dos Estados.



Entre as ações em andamento estão o georreferenciamento, a atualização do cadastro imobiliário e a atualização da planta genérica de valores. Na área de fiscalização tributária, estão o domicílio eletrônico do contribuinte (DEC), o Simples Nacional, a Fiscalização das Instituições Financeiras (DES-IF), o cruzamento de cartões de crédito, o ITBI eletrônico e o sistema de monitoramento do Valor Adicional Fiscal (VAF) para lançamento, controle e gerenciamento dos créditos fazendários. Outras iniciativas em implantação são o ISS Obras e o programa de educa