Empresa tem contrato cancelado em TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 11/08/2022 16:26

Devido ao descumprimento por completo do cronograma físico da obra, foi cancelado o contrato com a empresa C 1001 Manutenção Predial Ltda., responsável pela revitalização da fachada do Palácio Tereza Cristina, prédio da sede administrativa da Prefeitura de Teresópolis. O termo de rescisão foi publicado nesta quarta-feira, 10/08, no Diário Oficial Eletrônico do Município.



Investimento previsto de R$ 195.355,35 e prazo estimado de 90 dias, a obra foi iniciada no mês de fevereiro e incluía a remoção da pintura antiga de paredes e das esquadrias de madeira de portas e janelas, substituição de telhas quebradas, eliminação de pontos de infiltração, limpeza e isolamento do telhado.



Porém, o trabalho pouco avançou, totalizando R$ 42.845,57 dos serviços executados, e a empresa foi punida com aplicação de multa no valor de R$ 15.250,98 pelo descumprimento de cláusulas contratuais. Os processos administrativos estão em andamento.



A retomada dos serviços ainda não tem data definida, pois depende da conclusão do procedimento licitatório, que se encontra em andamento, para contratação de nova empresa.