COPBEA participa de feira de adoção de filhotes - Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:46

A convite dos organizadores, a Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA) vai participar da 3ª edição da Feira de Adoção do Teresópolis Shopping Center, na Várzea, com 20 filhotes de cães. São animais que estão sob a guarda da Prefeitura no Centro de Triagem Animal/Setor de Controle de Zoonoses, no Fischer, aguardando por uma adoção responsável. A Feira acontece neste sábado, 13/08, das 11h às 17h, no 3º piso do shopping.



“Além de realizar nossa própria feira, como a ocorrida em julho, na Praça Olímpica Luís de Camões, fazemos questão de participar dessas ações para que os cães saiam do confinamento do canil municipal, sejam adotados por tutores responsáveis e ganhem um lar”, ressalta Jackson Muci, coordenador da COPBEA.



Para formalizar a adoção é necessário ser maior de 18 anos, apresentar original e cópia do RG e comprovante de residência, responder questionário e passar por uma entrevista com a equipe da COPBEA, assistir palestra sobre proteção e bem-estar animal, assinar termo de posse responsável e levar caixa de transporte, coleira e guia adequados ao perfil do animal adotado.



Contato com a COPBEA pode ser feito pelo e-mail copbea@teresopolis.rj.gov.br. Denúncias e pedidos de fiscalização podem ser encaminhados à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo whatsapp (21) 98126-4038, pelo e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br e também pelo aplicativo e-Ouve. Todas serão encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal.