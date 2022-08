Prefeito Vinícius Claussen entrega alimentos ao Secretário de Desenvolvimento Social Valdeck Amaral, juntamente com as Secretarias de Turismo, Elizabeth Mazzi e de Esporte e Lazer, Geovânia Maia - Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:45

Através de uma parceria entre o festival “Vamos Sambar” e a Prefeitura Municipal de Teresópolis, 1.910kg de alimentos foram arrecadados para doação a famílias carentes e para o projeto Sopa Popular. Parte dos alimentos arrecadados serão distribuídos para famílias carentes atendidas pelos CRAS e CREAS e a outra parte será utilizada no Projeto Sopa Popular, que fornece de segunda a sexta jantar de forma gratuita para a população carente de Teresópolis.



O prefeito Vinícius Claussen, salientou a importância da volta dos eventos ao Parque de exposições municipal e da arrecadação de alimentos para as famílias carentes. “Essa parceria beneficiou quem mais precisa, juntos realizamos uma grande ação do bem. Após dois anos sem podermos realizar eventos, devido a pandemia do Covid-19, estamos retomando com segurança. É uma satisfação muito grande ver o nosso Parque de Exposições voltando a ser palco de grandes shows, essa retomada vai trazer muita alegria para a nossa população.



“E com esta grande ação solidária, arrecadamos uma quantidade expressiva de alimentos que foram destinados as famílias carentes e para preparação da nossa Sopa Popular. O resultado desta ação é fruto de um trabalho coletivo, que vem sendo desenvolvido em todos nossos projetos”, completou o prefeito.

Para o Secretário Valdeck Amaral, a doação ajudará fortemente nos projetos da pasta: “Estamos vivendo uma época de insegurança alimentar que afeta muitas famílias também em nossa cidade, e essa doação expressiva, que será encaminhada para famílias carentes mas também será utilizada no nosso projeto Sopa Popular, um projeto da prefeitura municipal que distribui mais de 7 mil jantares por mês, fará com que famílias carentes possam ter refeições de qualidade tanto em casa quanto em nossos projetos.”