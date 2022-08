Luiz Felipe foi vítima de vários disparos e morreu ao dar entrada no hospital - Reprodução mídias sociais

Publicado 12/08/2022 20:46

Vítima foi atingida por disparos de um motoqueiro em via de grande movimento, no início da noite dessa quinta-feira, 11/08. Luiz Felipe de Oliveira Silva, 34 anos, tentou escapar de dois motoqueiros na Avenida Tenente Luiz Meirelles, ainda foi socorrido pelos bombeiros, mas morreu ao dar entrada no HCTCO (Hospital das Clínicas Constantino Ottaviano).



Luiz tinha acabado de sair do trabalho, em loja no bairro do Bom Retiro, quando foi abordado por um homem, ainda não identificado. O atirador fez vários disparos, mas a vítima ainda tentou correr. Em seguida, o assassino recarregou a arma e fez novos disparos.



O crime provocou a revolta da população e o anúncio do Prefeito Vinicius Claussen dizendo “ligar para o delegado da 110ª DP, Márcio Duburgas, colocando a nossa Secretaria de Segurança à disposição da Polícia Civil para colaborar na elucidação do crime bárbaro que aconteceu nesta noite. Vamos continuar trabalhando firme para que crimes como esse não aconteçam novamente em Teresópolis, considerada uma das cidades mais seguras do RJ. Estamos acompanhando.”



Policiais civis da 110ª Delegacia de Polícia de Teresópolis e policiais militares do 30º BPO seguem em buscas pelo assassino de Luiz Felipe e investigando os possíveis motivos do crime. Segundo um parente da vítima, que preferiu não se identificar, Luiz Felipe teria se aborrecido com um colega de trabalho.

As autoridades pedem que quem tenha informações entre em contato com os telefones 190 e 2742-7755, e o sigilo é garantido.