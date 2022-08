Setur e Turisrio participam de evento em Santa Maria Madalena - Divulgação

Publicado 11/08/2022 17:59

A Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis esteve presente, nesta quarta-feira, 10, no 11º Fórum Regional do Turismo Fluminense - edição "Caminhos da Serra Mar", realizado pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio). O evento aconteceu em Santa Maria Madalena e reuniu lideranças públicas estaduais e municipais com expositores do trade turístico dos 11 municípios que fazem parte da região. O fórum contou com palestras, mesas sobre experiências e tendências, atrações culturais, degustações, artesanato e produtos regionais.



"A oportunidade de assistir palestrantes de diversos segmentos e pessoas de diferentes lugares é sempre enriquecedor, pois podemos analisar formatos que estão dando certo em outras regiões e adaptar os nossos produtos!”, enfatizou o subsecretário de Turismo, Henrique Silva.