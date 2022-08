Prefeito Vinicius Claussen, Primeira-dama Paula Schütte Claussen, atriz Estefane Lucas, além do subsecretário de Turismo, Henrique Silva e tio Rogério, do Terê Trem da Alegria - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen, Primeira-dama Paula Schütte Claussen, atriz Estefane Lucas, além do subsecretário de Turismo, Henrique Silva e tio Rogério, do Terê Trem da AlegriaBruno Nepomuceno

Publicado 15/08/2022 22:33 | Atualizado 15/08/2022 22:37

Lê Terê acontece de 15 a 21 de agosto, das 9 às 17 horas. A partir de sábado, o público poderá participar do evento. Durante a semana, a visitação será apenas para estudantes das escolas públicas e particulares, com agendamento. No final de semana, sábado, 20, e no domingo, 21, a feira será aberta ao público em geral.

O DIA: “Fizemos uma grande escuta com a população. Fizemos uma análise e percebemos um déficit. E a nossa gestão tem investido pesado em capacitação. Vieram professores do Brasil inteiro para Teresópolis. Queremos ser conhecidos como a capital nacional da educação. Mais de 19 mil alunos irão passar pela Feira Literária. Serão mais de R$240 milhões investidos em Educação neste ano de 2022. Percebemos que é preciso investir na leitura, na cultura . É preciso cuidar das nossas sementes para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais próspera. Proporcionando às crianças da escola pública esta oportunidade, oferecemos o voucher e foi uma grande parceria com a Secretária Municipal de Educação Satiele Santos. O aumento da arrecadação do município permitiu a aquisição de uniformes, tênis, mochilas e tablets."

Prefeito Vinicius Claussen fala ao O DIA sobre a Primeira Feira Literária de Teresópolis Janaína Costa

O Prefeito enumerou os mais recentes investimentos da gestão na Educação, como o abono salarial para os profissionais da Educação; a entrega de 1400 notebooks para os professores da rede; reajuste salarial acima de 12%; convocação de 700 professores do concurso; ampliação das vagas de creche (em 2018, a rede oferecia cerca de 750 vagas e ainda este ano chegará a cerca de 1700 vagas); inauguração das sedes próprias da Creche Missionário Manoel de Melo e da Escola Pr. Assis Cabral; ampliação e reforma da Escola Thiago Pacheco de Medeiros. Vinicius Claussen enfatizou ainda que o município já adquiriu o imóvel para a nova sede da Creche Começando a Viver e que, ainda em agosto, acontecerá a entrega dos primeiros tablets para os alunos da rede, implantando o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, junto ao Sebrae-RJ. Prefeito Vinicius Claussen acompanhado da Primeira-dama Paula Schütte Claussen, Secretária Municipal de Educação Satiele Santos participaram da festa de inauguração da Lê Terê, durante Show da Tina Bruno Nepomuceno O Prefeito Vinicius Claussen falou com exclusividade ao: “Fizemos uma grande escuta com a população. Fizemos uma análise e percebemos um déficit. E a nossa gestão tem investido pesado em capacitação. Vieram professores do Brasil inteiro para Teresópolis. Queremos ser conhecidos como a capital nacional da educação. Mais de 19 mil alunos irão passar pela Feira Literária. Serão mais de R$240 milhões investidos em Educação neste ano de 2022. Percebemos que é preciso investir na leitura, na cultura . É preciso cuidar das nossas sementes para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais próspera. Proporcionando às crianças da escola pública esta oportunidade, oferecemos o voucher e foi uma grande parceria com a Secretária Municipal de Educação Satiele Santos. O aumento da arrecadação do município permitiu a aquisição de uniformes, tênis, mochilas e tablets."O Prefeito enumerou os mais recentes investimentos da gestão na Educação, como o abono salarial para os profissionais da Educação; a entrega de 1400 notebooks para os professores da rede; reajuste salarial acima de 12%; convocação de 700 professores do concurso; ampliação das vagas de creche (em 2018, a rede oferecia cerca de 750 vagas e ainda este ano chegará a cerca de 1700 vagas); inauguração das sedes próprias da Creche Missionário Manoel de Melo e da Escola Pr. Assis Cabral; ampliação e reforma da Escola Thiago Pacheco de Medeiros. Vinicius Claussen enfatizou ainda que o município já adquiriu o imóvel para a nova sede da Creche Começando a Viver e que, ainda em agosto, acontecerá a entrega dos primeiros tablets para os alunos da rede, implantando o projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, junto ao Sebrae-RJ.Durante a cerimônia de inauguração da Primeira Feira Literária de Teresópolis, a Lê Terê, autoridades e representantes do município, além de professores, escritores e alunos cantaram o Hino Nacional e o Hino de Teresópolis na abertura do evento.



Prefeito Vinicius Claussen, Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos, Primeira-dama Paula Schütte Claussen e Vereador Paulinho Nogueira seguram o voucher entregue às crianças Bruno Nepomuceno

Em entrevista a O DIA, a Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos, afirmou que o atual prefeito vem investindo muito em cultura e educação, destacando que “serão 18 mil crianças visitando a Feira nos dias do evento e o grande diferencial é a aposta da gestão na autonomia infantil ao ensinar as crianças a gerir seu próprio dinheiro, através do voucher, para adquirir livros na feira.” Em entrevista a O DIA, a Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos, afirmou que o atual prefeito vem investindo muito em cultura e educação, destacando que “serão 18 mil crianças visitando a Feira nos dias do evento e o grande diferencial é a aposta da gestão na autonomia infantil ao ensinar as crianças a gerir seu próprio dinheiro, através do voucher, para adquirir livros na feira.”

Emocionadas, crianças seguram os livros comprados com o voucher entregue na Feira Lê Terê Bruno Nepomuceno





Vereador Paulinho Nogueira fala sobre a importância da Feira Literária para a educação em Teresópolis Taís Sousa

O vereador Paulinho Nogueira descreveu o evento como “uma feira de inovação, que traz um grande resgate para nossa cidade, nossas crianças ganharam um voucher para comprarem o que quiserem. É uma feira que tem grandes oportunidades para os escritores de nossa cidade estarem expondo seu trabalho. Parabenizo, mais uma vez o Prefeito Vinicius Claussen pela preocupação com a educação, que está crescendo e cada vez maior. Como líder do governo na Câmara, eu tenho uma grande obrigação de defender este projeto. O governo pensou em criar um voucher proporcionando a cada criança comprar seu livro. Paulinho explicou que “cada criança recebeu um voucher no que poderá ser usado no momento da visita ou no final de semana com seus pais, ao virem ao Pedrão”. Além do vereador Paulinho Nogueira também estiveram presentesTenente Jaime Medeiros e João Miguel. Satiele disse que cada aluno recebeu um voucher no valor de R$90,20 para comprarem os livros que quiserem. Ela destacou a surpresa ao ver um aluno com o voucher impressionado por ter algo parecido com um cartão de crédito.O vereador Paulinho Nogueira descreveu o evento como “uma feira de inovação, que traz um grande resgate para nossa cidade, nossas crianças ganharam um voucher para comprarem o que quiserem. É uma feira que tem grandes oportunidades para os escritores de nossa cidade estarem expondo seu trabalho. Parabenizo, mais uma vez o Prefeito Vinicius Claussen pela preocupação com a educação, que está crescendo e cada vez maior. Como líder do governo na Câmara, eu tenho uma grande obrigação de defender este projeto. O governo pensou em criar um voucher proporcionando a cada criança comprar seu livro. Paulinho explicou que “cada criança recebeu um voucher no que poderá ser usado no momento da visita ou no final de semana com seus pais, ao virem ao Pedrão”. Além do vereador Paulinho Nogueira também estiveram presentesTenente Jaime Medeiros e João Miguel.



Cleo Jordão, Secretária Municipal de Cultura, disse que a Feira Literária é um presente para a cultura de Teresópolis, esse pertencimento com a leitura, com o resgate da literatura. A gente tem aqui a Academia Teresopolitana de Letras, levando as crianças a estarem em contato com os autores dos livros, é um encantamento. Cleo aproveitou para parabenizar a Secretaria Municipal de Educação pela iniciativa.

A escritora Andréia Taubman disse que “é fantástico essa bibliodiversidade e o contato das crianças com os autores. Isso faz com que eles deixem a ideia de que escritor esteja morto, tornando este momento um momento de vínculo.” Em relação ao voucher, a escritora destaca que a medida aproxima a criança do desejo de ter aquele objeto e de possuir o livro. Andréia destacou ainda que assim se coloca a leitura como algo desejável, a criança podendo consumir, permitindo que a criança da escola pública possa ter. A escritora afirmou que “a Prefeitura está de parabéns por esta iniciativa.”

Professora Maria Clara Moreira acompanhada dos alunos da rede municipal e dos vouchers distribuídos pela Prefeitura Andréa Brito

Uma das professoras participantes da feira, Maria Clara Moreira, leciona nos 2º e 5º anos da Escola Municipal Vera Pedrosa e no Ciep Amaury Amaral dos Santos. Ela falou que “a feira é de fundamental importância porque, infelizmente, em nossa realidade nem todos têm acesso à leitura em casa, então esse movimento aqui está sendo maravilhoso para eles.” Ainda segundo a professora, “a gente fala tanto do incentivo à leitura, mas oportunizar essa leitura é crucial. Por isso, esse voucher é fantástico. E daqui a pouco nós iremos ver o impacto disso em sala de aula.” Cleo Jordão, Secretária Municipal de Cultura, disse que a Feira Literária é um presente para a cultura de Teresópolis, esse pertencimento com a leitura, com o resgate da literatura. A gente tem aqui a Academia Teresopolitana de Letras, levando as crianças a estarem em contato com os autores dos livros, é um encantamento. Cleo aproveitou para parabenizar a Secretaria Municipal de Educação pela iniciativa.A escritora Andréia Taubman disse que “é fantástico essa bibliodiversidade e o contato das crianças com os autores. Isso faz com que eles deixem a ideia de que escritor esteja morto, tornando este momento um momento de vínculo.” Em relação ao voucher, a escritora destaca que a medida aproxima a criança do desejo de ter aquele objeto e de possuir o livro. Andréia destacou ainda que assim se coloca a leitura como algo desejável, a criança podendo consumir, permitindo que a criança da escola pública possa ter. A escritora afirmou que “a Prefeitura está de parabéns por esta iniciativa.”Uma das professoras participantes da feira, Maria Clara Moreira, leciona nos 2º e 5º anos da Escola Municipal Vera Pedrosa e no Ciep Amaury Amaral dos Santos. Ela falou que “a feira é de fundamental importância porque, infelizmente, em nossa realidade nem todos têm acesso à leitura em casa, então esse movimento aqui está sendo maravilhoso para eles.” Ainda segundo a professora, “a gente fala tanto do incentivo à leitura, mas oportunizar essa leitura é crucial. Por isso, esse voucher é fantástico. E daqui a pouco nós iremos ver o impacto disso em sala de aula.”



Perguntada sobre como foi a recepção por parte dos alunos, Maria Clara disse que “a emoção começou no trajeto, ao serem transportados no trenzinho, por ser algo lúdico, com os personagens, um universo de possibilidades.”

Ozair Furtado, mágico-ventríloquo, e membro da Academia Teresopolitana de Letras Andréa Brito

Ozair Furtado, membro da Academia Teresopolitana de Letras, disse que “o resgate da leitura através do livro de papel.” “A Academia tem a função de cultuar a língua portuguesa e a literatura teresopolitana através dos escritores teresopolitanos. E quando a gente vê o stand da Academia cheio de crianças e professores isso nos deixa muito felizes por estarmos divulgando a instituição que está completando 60 anos em 2022.”



Criador da Lei do Idoso, ex-deputado Nilton Salomão e o escritor Tiago Dumard Andréa Brito

O escritor Tiago Dumard, autor do livro “Fábricas de Poesias – lares de idosos”, contemplado pela Lei Aldir Blanc, pelo edital Retomada Cultural RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Solidária do RJ, baseado na Lei do Idoso de autoria do ex-Deputado Estadual Nilton Salomão. Tiago contou que “a intenção do livro era minimizar a ausência de visitas aos lares de idosos. Quando eu era mais novo e fiquei sabendo da Lei do Idoso, fiquei emocionado e resolvi escrever o livro.” O ex-deputado Nilton Salomão afirmou que “tudo que nós permitindo facilitando o acesso a quem gosta de ler à literatura, prestigiando quem produz literatura, é muito saudável. Nós vivemos em um país que precisa muito da leitura, nós vemos a dificuldade de interpretação de texto, de compreensão da realidade. Então essa feira tem uma importância muito grande, e eu parabenizo o Prefeito Vinicius, a Secretária Satiele e a todos que estão envolvidos nesse projeto.”









1ª Festa Literária de Teresópolis - ‘LêTerê



A Feira foi criada pela Secretaria Municipal de Educação visando levar os alunos do município ao universo da literatura, através do contato com escritores de Teresópolis. O Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, Pedrão, foi palco de várias apresentações como o Show da Tina, Teatro Mágico do Le Peppe, Turma do Frederico, Irmãos Kyoskys, além de artistas como Edinar Corradini e Rubinho Vale. Completando a festa, vários personagens da Turma do Sítio do Picapau Amarelo, além da Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera e Branca de Neve animaram o primeiro dia do evento.



A Feira tem vários estandes, como a ‘Toca da Ciência – Educação Ambiental’ ‘Incentivando a Arte e a Leitura – Oficina de Fantoches’ e ‘Contar e Brincar’.

Ozair Furtado, membro da Academia Teresopolitana de Letras, disse que “o resgate da leitura através do livro de papel.” “A Academia tem a função de cultuar a língua portuguesa e a literatura teresopolitana através dos escritores teresopolitanos. E quando a gente vê o stand da Academia cheio de crianças e professores isso nos deixa muito felizes por estarmos divulgando a instituição que está completando 60 anos em 2022.”O escritor Tiago Dumard, autor do livro “Fábricas de Poesias – lares de idosos”, contemplado pela Lei Aldir Blanc, pelo edital Retomada Cultural RJ, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Solidária do RJ, baseado na Lei do Idoso de autoria do ex-Deputado Estadual Nilton Salomão. Tiago contou que “a intenção do livro era minimizar a ausência de visitas aos lares de idosos. Quando eu era mais novo e fiquei sabendo da Lei do Idoso, fiquei emocionado e resolvi escrever o livro.” O ex-deputado Nilton Salomão afirmou que “tudo que nós permitindo facilitando o acesso a quem gosta de ler à literatura, prestigiando quem produz literatura, é muito saudável. Nós vivemos em um país que precisa muito da leitura, nós vemos a dificuldade de interpretação de texto, de compreensão da realidade. Então essa feira tem uma importância muito grande, e eu parabenizo o Prefeito Vinicius, a Secretária Satiele e a todos que estão envolvidos nesse projeto.”1ª Festa Literária de Teresópolis - ‘LêTerêA Feira foi criada pela Secretaria Municipal de Educação visando levar os alunos do município ao universo da literatura, através do contato com escritores de Teresópolis. O Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, Pedrão, foi palco de várias apresentações como o Show da Tina, Teatro Mágico do Le Peppe, Turma do Frederico, Irmãos Kyoskys, além de artistas como Edinar Corradini e Rubinho Vale. Completando a festa, vários personagens da Turma do Sítio do Picapau Amarelo, além da Chapeuzinho Vermelho, a Bela e a Fera e Branca de Neve animaram o primeiro dia do evento.A Feira tem vários estandes, como a ‘Toca da Ciência – Educação Ambiental’ ‘Incentivando a Arte e a Leitura – Oficina de Fantoches’ e ‘Contar e Brincar’.