Animais são resgatados em vias de Teresópolis - Divulgação

Publicado 15/08/2022 16:29

Recolhidos no início da madrugada deste domingo, 14/08, pela equipe da Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA), um cavalo e uma égua que perambulavam em trecho da Rua Tenente Luiz Meirelles, na altura da UPA 24 Horas, no Bom Retiro, estão no Curral de Apreensão Seropédica, à disposição do proprietário. A ação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal.



Os animais pastavam na beira da rua, que é bastante movimentada, com risco de serem atropelados, causando um sério acidente de trânsito. O dono foi localizado e multado por ser reincidente, e está sendo orientado sobre como proceder e quais taxas deve recolher para reaver os seus cavalos”, explicou Jackson Muci, coordenador da COPBEA.



Animais de médio e grande porte soltos em vias e espaços públicos são recolhidos e enviados para o Curral de Apreensão Seropédica, vencedor da concorrência pública realizada pela Prefeitura para os serviços de captura, transporte e guarda de cavalos, bois, mulas e burros.



Os proprietários devem fazer contato com a COPBEA para que sejam emitidas as guias e pagas as taxas de apreensão, transporte, diárias, vacinas e exames para reaver os animais. Passados 7 dias da apreensão, se não houver retorno do dono, os bichos poderão ser leiloados vendidos ou doados, conforme previsto em lei.



Contato com a COPBEA pode ser feito pelo e-mail copbea@teresopolis.rj.gov.br. Denúncias e pedidos de fiscalização podem ser encaminhados à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo whatsapp (21) 98126-4038, pelo e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br e também pelo aplicativo e-Ouve. Todas serão encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal.