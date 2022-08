Policiais de Teresópolis apreendem grande quantidade de drogas no valor de mais de R$200.000 - Cacau Repórter

Publicado 17/08/2022 10:01

APoliciais do 30º BPM de Teresópolis abordaram um que trafegava em alta velocidade durante patrulhamento de rotina na madrugada desta quarta-feira, 17. Agentes da Polícia Militar perseguiram o veículo pela Avenida Rotariana e tentando fugir pela contramão, onde foi abordado.



Dentro do carro, os policiais encontraram 4 sacolas com drogas em posse do motorista. Ele informou à polícia estar vindo com os entorpecentes do Rio de Janeiro e que receberia R$1000 pela entrega do material a traficantes locais perto do Ciep do Rosário

Após fazer contato com o Serviço Reservado do 30º BPM, os agentes receberam ordens para irem até a comunidade do Rosário, dominada pelo Comando Vermelho, conseguindo identificar e abordar um dos gerentes do tráfico no morro , apelidado de Jeco, preso com a exata quantia informada pelo motorista, e ainda uma sacola para receber a droga. Os dois homens, o chefe do tráfico e o motorista, foram presos em flagrante. A polícia estima que o prejuízo com a apreensão das drogas passe dos R$200.000.