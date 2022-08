Projeto Ellos Castrapet realiza castração gratuita de cães e gato - Divulgação

Publicado 16/08/2022 22:09

O Projeto Ellos Castrapet, começou nesta segunda-feira, 15/08, a castração gratuita de cães e gatos das localidades do Meudon, Vale da Revolta e Jardim Meudon. A ação, que conta com a parceria da Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA), está sendo realizada pela no estacionamento do supermercado Rede Economia, no bairro do Meudon. O serviço é válido para moradores de Teresópolis e pré-cadastrados na COPBEA, e até o dia 18/08, também vai estar sendo oferecido 25 atendimentos clínico veterinário.



Ainda estão disponíveis para castrações as seguintes vagas: 15 cães, 30 gatas e 30 gatos. Para agendar a castração não é necessário levar o animal e, para que a cirurgia seja realizada com segurança, é necessário que o mesmo esteja em jejum absoluto (de água e comida), por um período mínimo de 8h e máximo de 12h. Os documentos necessários para que o atendimento seja realizado são: ser maior de 18 anos, levar o RG, CPF ou CNH e um comprovante de residência (via original e xerox).



Também são exigidas algumas outras condições para que o animal possa ser submetido ao processo cirúrgico. Para as cadelas e cães, o peso mínimo deve ser de 3KG e o máximo, 20KG. Já para a classe dos felinos, o peso mínimo é de 1,5KG.



Para todos os animais, os pré-requisitos são: Ter entre 06 meses e 06 anos de idade; passar por uma avaliação do estado de saúde; as fêmeas não podem estar no cio, gestante ou amamentando/dando leite. Os machos devem ter os dois testículos no saco escrotal. Algumas raças não podem ser cadastradas no projeto, dentre os caninos que não podem estão Boston Terrier, Boxer, Bulldog Francês e Inglês, Chihuaua, Chowchow, Dogue de Bordeaux, Lhasa apso, Maltês, Pequines, Pug, sharpei e shih Tzu, e na classe dos felinos Persa e Exótico.