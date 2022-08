Secretaria de Segurança Pública recebe homenagem - Divulgação

Secretaria de Segurança Pública recebe homenagemDivulgação

Publicado 16/08/2022 22:09

Na semana passada, o secretário municipal de Segurança Pública, Marcos Antonio da Luz, e o subsecretário, Gil Wellington, que é Comandante da Guarda Civil Municipal, foram homenageados pelo 30º Conselho Comunitário de Segurança (30º CCS). Os votos de congratulações em reconhecimento a relevantes serviços prestados em benefício da população foram entregues pela presidente do órgão, advogada Elizabeth Barbosa, acompanhada do vice-presidente, Hélio Neves.



Atuando como colaborador voluntário no trabalho de monitoramento da segurança pública no município, em parceria com o poder público, as forças de segurança e a população, o Conselho Comunitário de Segurança realiza reuniões periódicas, onde a comunidade apresenta as suas demandas para os órgãos de segurança pública tomarem conheci mento e, dentro do possível, atenderem os seus anseios.