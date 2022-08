Campanha de inverno 2022 - Divulgação

Campanha de inverno 2022Divulgação

Publicado 17/08/2022 22:16

A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, deu início na última semana à campanha de inverno 2022. Os agasalhos, que começaram a ser arrecadados desde abril de 2022 e juntos somam mais de 500 peças, começaram a ser distribuídos para membros de famílias do Programa de Atendimento Integral à Família (PAIF). As roupas continuarão disponíveis para retirada pelos próximos dias, até que o estoque acabe.

Apenas no primeiro dia da campanha, mais de 60 pessoas compareceram ao evento para fazer a retirada das peças, que estavam separadas por tipo e tamanho e organizadas em caixas expostas ao público, para facilitar a escolha pelos usuários do equipamento social. Mesmo com uma forte adesão dos membros pertencentes ao PAIF ainda na primeira semana, o CRAS ainda possui algumas peças disponíveis para retirada.

A Coordenadora do CRAS Meudon, Tereza Alvares, explicou sobre a importância da realização da campanha de inverno para os membros da rede socioassistencial: “Passamos alguns meses arrecadando agasalhos e cobertores para conseguirmos realizar a campanha 2022 e agora, mesmo que já no fim do inverno, conseguimos realizar a distribuição de forma que toda as famílias socioeconomicamente vulneráveis assistidas pelo CRAS Meudon pudessem ser atendidas plenamente. Estamos muito felizes com a forte adesão de doadores que tivemos em 2022 e esperamos que para 2023 as pessoas da comunidade também possam nos doar as roupas que já lhe fizeram muito feliz para que elas possam aquecer o próximo.”