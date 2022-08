Palestra com especialista em inovação tecnológica acontecerá dia 1º de setembro em Webinar TerêGovDigital - Divulgação

Palestra com especialista em inovação tecnológica acontecerá dia 1º de setembro em Webinar TerêGovDigital Divulgação

Publicado 18/08/2022 11:42

Com vasta experiência na área de inovação tecnológica, Daniel Annenberg, ex-secretário municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, será o convidado especial do Webinar TerêGovDigital Teresópolis, evento virtual agendado para o próximo dia 1º de setembro, das 10h às 12h. Daniel Annenberg vai contar sobre o caso de sucesso da cidade com relação à transformação digital. Para participar basta acessar o link https://bit.ly/teregovdigital-webina Promovido pela Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria M. de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Fundação Vanzolini e a USP (Universidade de São Paulo), o evento terá como tema ‘Transformação Digital na Prefeitura: O caso de sucesso da cidade de São Paulo’ e vai tratar sobre Governo Digital, GovTechs, Simplificação e Inovação no setor público. A abertura contará com a participação do Prefeito Vinicius Claussen e do secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg.“Encontramos a Prefeitura com uma estrutura do Século XIX, com processos do Século XX para enfrentar desafios do Século XXI. Montamos o ‘TereGovDigital’ e estamos investindo em conectividade, novos equipamentos, softwares e outras ações que estão acelerando a transformação digital dos serviços públicos de Teresópolis. Com serviços simplificados e mais ágeis, a população é a maior beneficiada”, afirmou o Prefeito Vinicius Claussen.O Secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, destacou a importância de promover o webinário. “A Região Serrana é o 2º polo de inovação e tecnologia do estado, atrás somente da capital. E o trabalho que vem sendo consolidado com a realização de vários eventos e encontros voltados para a tecnologia. O Seminário propõe uma troca de experiência e dar visibilidade ao tema e às ações de política pública para o desenvolvimento do setor”.Criado na gestão do Prefeito Vinicius Claussen, o Programa TerêGovDigital tem como meta a modernização e efetividade dos serviços e transparência pública na adoção de estratégias para a Governança Digital, o que facilita a vida dos cidadãos. Entre os primeiros avanços do programa criado na gestão do Prefeito Vinicius Claussen estão a integração com sistema da Junta Comercial facilitando abertura de empresas; implantação de sistemas na Saúde, Ouvidoria e Desenvolvimento Social; instalação de fibra óptica em mais de 95% das unidades da Prefeitura; adesão à RedeGovBr do Governo Federal; desenvolvimento de 12 painéis (dashboards) de auxílio à gestão pública; implantação do novo sistema de Protocolo Eletrônico; implantação de nova infraestrutura de servidores na nuvem (cloud); e o Novo Portal da Prefeitura..O secretário de Administração, Lucas Pacheco, frisou que a Prefeitura está inovando em gestão pública e, entre as iniciativas, na área administrativa, destaque para a implantação dos processos digitais. “Por meio do 1Doc, sistema através do qual todas as solicitações, protocolos, processos, memorandos e ofícios, que até então eram em papel, passaram a ser digitais. Isso traz economia de tempo para o cidadão e de recursos financeiros para a Prefeitura”, enfatizou Lucas Pacheco.Daniel Annenberg é formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP). Atualmente cumpre seu segundo mandato como vereador pelo PSDB. Foi um dos idealizadores do Poupatempo, tendo sido seu superintendente por quase dez anos. Foi também diretor-presidente do Detran (2011-2016), onde reformou e profissionalizou toda a estrutura do órgão, combateu a corrupção, desburocratizou o sistema, digitalizou os serviços e melhorou o atendimento aos cidadãos.Titular da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) entre 2017 e 2019, Daniel foi responsável pela entrega de sete unidades do Descomplica SP (o Poupatempo da cidade), investiu em inclusão digital ao triplicar os pontos de Wi-Fi livre, digitalizou 99% dos processos da prefeitura, implementou serviços eletrônicos e diminuiu os prazos para a abertura de empresas na cidade (de mais de 100 para quatro dias).