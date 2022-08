Cafeteria Havana tem entrevista para novas vagas em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 22/08/2022 14:16 | Atualizado 22/08/2022 14:44

As duas primeiras etapas do processo seletivo foram realizadas na Prefeitura, em espaço cedido pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, através do SINE Teresópolis.



“Recebemos os currículos selecionados pelo SINE e fizemos as entrevistas. No treinamento, marcado para o dia 23 e que é decisivo para a contratação, os candidatos terão a sua performance avaliada por um consultor, que definirá qual a melhor colocação na empresa daqueles que forem contratados. A franquia abre no dia 25, no Teresópolis Shopping Center”, explicou Renato Santoro.



“Tivemos um atendimento exemplar da equipe do SINE Teresópolis. Bastante interessante a iniciativa de dispor de um espaço para os empreendedores utilizarem”, opinou Carlos Fontenelle.



Uma das candidatas entrevistadas foi Sthefany Coelho Mesquita, de 21 anos. “Deixei o meu currículo no SINE, que me deu o encaminhamento. Fiz contato com a empresa por e-mail e fui chamada para a entrevista. Foi uma experiência positiva. Fui muito bem recebida pelos empreendedores, que me apresentaram a empresa. Saio da entrevista com boa expectativa”, comentou.



Unidade do Sistema Nacional de Emprego operacionalizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, em convênio com o Governo do Estado, o SINE possui um banco de dados de diversos profissionais em busca de vaga no mercado de trabalho. O sistema é gratuito e confiável.



“A Gestão Municipal sempre investe em iniciativas que facilitem o contato dos empregadores com aqueles que querem entrar ou voltar ao mercado de trabalho. Pra isso, oferecemos acesso ao banco de currículos do SINE e a empresa identifica potenciais candidatos com o perfil que considera mais adequado. Disponibilizamos espaço para entrevistas e escritório de apoio para essa etapa da seleção. São ações simples que fazem toda diferença para quem busca uma vaga de emprego”, relatou Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, acrescentando que esta é mais é mais uma iniciativa do programa ‘Emprega Terê’, posto em prática pela Gestão Municipal.



Os empregadores interessados em disponibilizar vagas de emprego no SINE Teresópolis podem solicitar a ficha para o cadastro, de acordo com a necessidade de sua empresa, através do e-mail trabalho@teresopolis.rj.gov.br ou pelo telefone (21) 2742 3352, ramal 258. O atendimento dos candidatos a uma vaga de emprego acontece de segunda a sexta, das 9h às 12h e de 13h às 16h no SINE, localizado no 1º piso da Prefeitura (Av. Feliciano Sodré, 675, na Várzea).