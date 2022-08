Lê Terê - Divulgação

Publicado 19/08/2022 22:17

A ‘Lê Terê’ já recebeu milhares de alunos durante esta semana, proporcionando um passeio pelo universo lúdico da literatura para crianças e adultos, com histórias, fantasia e emoção. E neste final de semana, dias 20 e 21, das 9h às 17h, estará aberta ao público em geral. A 1ª Festa Literária de Teresópolis foi idealizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria M. de Educação, com o intuito de aproximar os visitantes do mundo mágico da Literatura.

A estrutura da festa conta com dois palcos, um na área interna e outro no espaço externo do Ginásio Pedrão. Entre as atrações do final de semana, Show da Tina, Turma do Frederico (teatro de bonecos), Irmãos Kyoskys e o Teatro Mágico do Le Peppe. A presença de personagens da Literatura infantil, como a Turma do Sítio do Picapau Amarelo, Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho e A Bela e a Fera completa o clima lúdico do evento.

O evento conta ainda com diversos estandes, entre eles, ‘Incentivando a Arte e a Leitura – Oficina de Fantoches’, ‘Toca da Ciência – Educação Ambiental’, e ‘Contar e Brincar’. Renomada autora de livros infanto-juvenil, Andrea Taubman compartilha as suas experiências literárias e apresenta suas principais obras para os visitantes. A escritora Ana Maria Andrade também integra a feira e compartilha sua trajetória com os visitantes da festa literária.

A história de Teresópolis é lembrada com um espaço dedicado à imperatriz Teresa Cristina, representada pela atriz Estefane Lucas, além do engenheiro e amigo da família imperial, André Rebouças, representado pelo subsecretário de Turismo, Henrique Silva.