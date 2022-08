Café do Trabalhador chega a Teresópolis - Divulgação

Café do Trabalhador chega a TeresópolisDivulgação

Publicado 19/08/2022 22:24

Moradores de Teresópolis serão os próximos a receberem um Café do Trabalhador, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que oferece café da manhã a 50 centavos. O ponto de atendimento, que distribui 500 kits de café da manhã por dia, funcionará de segunda a sexta-feira, das 06h às 09h da manhã, na Praça dos Expedicionários, no Bairro de São Pedro. Excepcionalmente no dia da inauguração, o café começará a ser servido às 8h da manhã.



A iniciativa do governo estadual soma forças com o Café Popular, projeto da Prefeitura Municipal de Teresópolis, situado no pátio do Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão, no centro da cidade, que oferece café da manhã completo a um preço simbólico de 1 real, além de também oferecer atendimento social especializado para a população socioeconomicamente vulnerável.



O fornecimento ocorre a exemplo do que é feito em outras nove cidades, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Já são 13 pontos em funcionamento no Estado. A proposta é oferecer a primeira refeição do dia a trabalhadores, estudantes e idosos em estações e pontos-chave de transporte público de grande movimentação.



“A vinda do Café do Trabalhador para Teresópolis é uma grande conquista da população de nossa cidade, que agora poderá contar com mais um ponto de atendimento para esse serviço que tem como prioridade aumentar a segurança alimentar das famílias. Gostaria de agradecer ao Governador Cláudio Castro pela iniciativa, e por ter escolhido Teresópolis para ser mais uma cidade contemplada com esse belíssimo projeto”, comemora o Prefeito Vinicius Claussen.



Cada kit de café da manhã é composto de uma bebida quente sem açúcar, um pão com manteiga e uma fruta. Acompanham guardanapos, mexedor descartável, sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário em sacola plástica para o transporte seguro.