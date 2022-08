Prefeito Vinicius Claussen parabenizou a Dra Clarissa Ripel, secretária de Saúde, por liderar a reestruturação da Saúde - Bruno Nepomuceno

Publicado 22/08/2022 15:34

Seguindo um modelo de sucesso na Educação, que dá autonomia aos diretores na contratação de serviços pelas unidades, sancionei a lei que implementa o GFED SUS. Trata-se do repasse de recursos direto para as unidades de saúde, o que vai dar mais agilidade para os gestores nas contratações emergenciais, para pequenas reformas e serviços.



Assim como acontece com o GFED da Educação, essa medida vai estimular a contratação de profissionais do próprio entorno das unidades, fazendo com que o recurso circule ali mesmo, gerando renda para a comunidade. Segundo o Prefeito Vinicius Claussen, "ganha a unidade de saúde, o usuário do SUS e a economia local."



O texto da regulamentação da lei do GFED SUS, que atende a uma moção do vereador Gustavo Simas, segue para a Câmara Municipal e nossa expectativa é que, em curto prazo de tempo, os recursos sejam repassados para as unidades de saúde.