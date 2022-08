Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) comemora o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, dia 19/08 - Divulgação

Publicado 22/08/2022 20:06

Na última sexta-feira, 19 de agosto, foi comemorado o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua e para marcar a data, o Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) Teresópolis realizou várias atividades durante todo o dia, para oferecer a essa população serviços sociais, de saúde e lazer.



Na parte da manhã foram realizados cortes de cabelo pela equipe voluntária dos Salões Smoking Barber Pub e Vn Barbershop, aplicação de vacinas tríplice viral pela equipe do Consultório na Rua da Secretária Municipal de Saúde e serviços sociais como, atualização e inclusão no Cadastro Único, além de serviços ofertados pela Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, através do SINE Teresópolis.



Após a pausa para o almoço, que também foi servido nas dependências do CREAS, os presentes puderam assistir a uma palestra com a Psicóloga Aparecida Ximenes, que utilizou o formato roda de conversa para discutir questões que afligem as pessoas em situação de rua. Durante toda a tarde os serviços sociais e de saúde que foram realizados na parte da manhã também foram ofertados.



O Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, compareceu ao evento e pôde comprovar a forte atuação do CREAS Teresópolis no atendimento da população em situação de rua. “Nós sabemos a força de atuação da equipe do CREAS junto a População em Situação de Rua, mas poder estar presencialmente aqui e ver o carinho com que eles são tratados pela equipe técnica e também a forma como eles retribuem é muito especial. Isso mostra a importância desse trabalho realizado e a luta da nossa gestão para que essas pessoas tenham os seus direitos assegurados e possam sair o mais rápido possível da situação de rua.”