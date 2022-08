Jogos - Divulgação

Jogos Divulgação

Publicado 24/08/2022 22:28

Os Jogos dos Anos Iniciais de Teresópolis (JAI`s) começam nesta terça-feira, 23, com partidas de damas, em espaço no Várzea Futebol Clube. Organizada pela Secretaria M. de Educação, a 1ª edição da competição conta com a participação de 1.500 alunos, entre 6 e 11 anos, de 24 escolas da Rede Municipal de Ensino, divididos nas categorias Sub-7, Sub-9 e Sub-11.

As partidas das modalidades Cabo de Guerra, Corrida, Futsal e Queimada vão acontecer no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão). A abertura oficial dos JAI`s será no sábado, 27, às 10h, no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão). A competição acontece até dia 2 de setembro.



“As competições esportivas entre as escolas municipais e também envolvendo as unidades particulares já são uma tradição em nossa cidade. Nosso objetivo ao realizar pela primeira vez os Jogos dos Anos Iniciais é incentivar os alunos de faixas etárias menores a praticarem esportes também, contribuindo para o aspecto físico, como a coordenação motora, e o desenvolvimento emocional deles, entre outros benefícios”, destaca a Secretária de Educação, Satiele Santos.



Campeões Damas



A primeira modalidade a ser disputada nos JAI´s foi Dama Mista, nas categorias Sub-7, Sub-9 e Sub-11, nesta terça-feira, 23, no Várzea F. C., com a participação de 17 escolas, 115 alunos e 331 partidas disputadas.



Os alunos campeões foram: Sub-7 (1º lugar – Bernado Albuquerque/E. M. Profª Acliméa de Oliveira Nascimento; 2º lugar – Joana Miranda/E. M. Hilário Ribeiro; 3º lugar – Miguel Lopes/E. M. Hilário Ribeiro); Sub-9 (1º lugar – Carlos André de Aguiar/E. M. Helena de Barros Nunes; 2º lugar – Gabriel Bragança/E. M. Sebastião Mello; 3º lugar – Daniel Balbino/E. M. Marília de Oliveira E Silva); e Sub-11 (1º lugar – Anna Luisa Medeiros/E. M. Profª Acliméa de Oliveira Nascimento; 2º lugar - Caio Silva/E. M. Hilário Ribeiro; 3º lugar – Kalew Ramos/E. M. Nadir Veiga Castanheira).



Por escolas, o resultado foi o seguinte: Sub-7 (1º lugar – E. M. Hilário Ribeiro; 2º lugar – E. M. Sebastião Mello; 3º lugar – E. M. Profª Acliméa de Oliveira Nascimento); Sub-9 (1º lugar – E. M. Prof. Sylvio Amaral dos Santos; 2º lugar – E. m. Cônego José; 3º lugar – E. M. Hilário Ribeiro); Sub-11 (1º lugar – E. m. Hilário Ribeiro; 2º lugar – E. M. Profª Acliméa; 3º lugar – E. m. Prof. Sylvio Amaral dos Santos)







Agenda JAIs 2022



23/08 - Terça-feira – Várzea F. C.



Das 9h às 12h - Dama







24/08 - Quarta-feira - Ginásio Pedrão



Das 9h às 10h30 - Cabo de Guerra, Sub-9 misto,

Das 14h às 15h - Cabo de Guerra, sub 11 misto





25/08 - Quinta-feira – Ginásio Pedrão

Das 9h às 13h - Queimada Sub-9 mista



26/08 - Sexta-feira – Ginásio Pedrão

Das 9h às 13h30 - Queimada Sub-11 masculina







27/08 – Sábado – Ginásio Pedrão

Das 9h às 12h – Abertura Oficial dos JAI´s e a disputa da corrida







29/08 - Segunda-feira – Ginásio Pedrão



Das 9h às 13h - Queimada Sub-11 feminina





30/08 - Terça-feira – Ginásio Pedrão

Das 9h às 12h30 - Futsal Sub-9 aberto - 1 jogo por escola





31/08 - Quarta-feira – Ginásio Pedrão

Das 9h às 13h - Futsal Sub-9 aberto - finais.





01/09 - Quinta-feira – Ginásio Pedrão

Das 9h às 13h - Futsal Sub-11 aberto - 1 jogo por escola





02/09 - Sexta-feira – Ginásio Pedrão

Das 9h às 13h30 - Futsal Sub-11 aberto – finais