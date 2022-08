Deputado Federal Hugo Leal é recebido pelo Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen durante abertura de campanha eleitoral - Nathalia Schumaker

Publicado 25/08/2022 13:21

No último sábado, 20/08, representantes da sociedade civil, empresários e lideranças políticas de Teresópolis se reuniram no Hotel Higino para o lançamento da candidatura do Deputado Federal Hugo Leal, pelo PSD, novamente à Câmara Federal. Hugo está no quinto mandato como parlamentar e é autor da famosa Lei Seca, que coíbe a prática do uso de álcool e direção.

O Deputado Hugo Leal acompanhado da esposa Louise e da vereadora de Teresópolis Erika Marra Nathalia Schumaker O Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen, durante discurso da abertura oficial da campanha de Hugo Leal, ressaltou o comprometimento do deputado com o município, através das emendas parlamentares que proporcionaram um aporte de mais de R$40 milhões para várias áreas como saúde, segurança pública, esporte e educação da cidade.O deputado reafirmou a confiança no atual governo municipal: “Sempre acreditei na administração do Vinicius. Começamos a discutir tudo que era objeto de emendas federais e fizemos uma parceria. E assim trouxemos investimentos de quase R$45 milhões para Teresópolis.”

O apoio do governador Claudio Castro para o município e para a execução das verbas destinadas por emendas de Hugo Leal foi destacado pelo Prefeito Vinicius: “Quero aproveitar para agradecer o apoio do Governador Claudio Castro nas várias ações do Estado em Teresópolis, como o projeto Asfalto Presente, Segurança Presente e o lançamento do Café do Trabalhador.”

Entre os presentes estavam o ex-vereador Leleco, a Secretária dos Direitos da Mulher Margareth Rossi, a vereadora Erika Marra, o vereador Dudu do Resgate, a Secretária de Esportes Geovania Maia, a Secretária de Turismo Elizabeth Rossi, a Secretária de Cultura Cleo Jordão, o vereador Paulinho Nogueira, o Deputado Estadual Bruno Dalari, além de representantes de comunidades de Teresópolis como Prates e Campo Limpo.