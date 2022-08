Autoridades e representantes da Defesa Civil de Teresópolis participaram de encontro em Macaé - Divulgação

Autoridades e representantes da Defesa Civil de Teresópolis participaram de encontro em MacaéDivulgação

Publicado 25/08/2022 16:06

Equipe da Secretaria de Defesa Civil de Teresópolis marcou presença no 1º Seminário de Boas Práticas em Defesa Civil - Redec, realizado nesta última terça-feira (23), no auditório Cláudio Ulpiano, Cidade Universitária, em Macaé. O encontro reuniu representantes de diversos municípios da Baixada Litorânea, como prefeitos, gestores municipais de Defesa Civil, secretarias municipais de Assistência Social, Meio Ambiente, além de agentes de Defesa Civil.



Com a proposta de passar as boas práticas de Defesa Civil, discutir as principais ameaças de desastres naturais e compartilhar ideias de prevenção, palestras de diversas temáticas, tais como ‘Desafio e Inovação para Aumento da Resiliência’, ‘Projeto Proteger Teresópolis’, ‘Monitoramento Hidrometeorológico e Sistemas de Alertas de Cheias’, ‘Projeto de Estação Meteorológica de Baixo Custo’, e ‘Fluxograma de Desmobilização de Áreas de Risco’ foram apresentadas no evento.



Com o tema ‘Proteger Teresópolis’, o secretário de Defesa Civil , Coronel Albert, mostrou para os representantes dos outros municípios a relevância do projeto e como o mesmo tem sido importante para as comunidades de Teresópolis.



O seminário também, contou com a presença do Subsecretário de Estado de Defesa Civil, Márcio Romano Correa Custódio; do coordenador geral da Redec-RJ, Joelson Oliveira; diretor-geral da Diretoria Geral de Defesa Civil, Marco Albino Lourenço Pereira; e do superintende da Sedec-RJ, Rafael Paiva Vieira.