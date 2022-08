Vereador Maurício Lopes, vereadora Erika Marra, Secretária de Turismo Elizabeth Mazzi e Secretário de Trabalho, Emprego e Economia, Lucas Guimarães - Andréa Brito

Com a inauguração nesta quarta-feira, 24/08, a Estação Teresópolis está localizada na Avenida Rotariana e apresenta proposta de lazer para todas as idades e públicos, oferecendo desde lojas de decoração, restaurantes, espaço kids, hospedagem, cervejaria e equipamentos para montanhismo. O conceito inédito em Teresópolis surgiu com o empresário e morador de Magé, Miguel Pelegrino.

A secretária Municipal de Turismo Elizabeth Mazzi destacou a importância do novo empreendimento para a visibilidade da cidade, aumentando a cadeia produtiva e valorizando a diversidade das lojas no novo espaço, que abriga desde artigos de decoração, passando por loja de artigos para montanhismo, bares e restaurantes. Elizabeth destacou que " o espaço contará também com uma pousada, atendendo à carência no município, uma vez que a procurar por hospedagem é muito alta. Precisamos de mais espaços para receber mais hóspedes. Nós temos um fluxo muito intenso de visitantes nos finais de semana e precisamos ter um espaço interessante que reúna outras atividades também. Ainda mais agora com a regulamentação dos transportes turísticos e aqui também será um desses pontos de embarque."



O vereador Maurício Lopes e candidato a Deputado Federal disse que é uma forma de trazer empreendedores do próprio município para investirem na Estação Teresópolis. Ele destacou a presença da loja de montanhismo, lembrando que Teresópolis é a capital nacional de montanhismo. Segundo Maurício, "são novas oportunidades de negócios e de visitas de turistas para Teresópolis. E é importante destacar o incentivo ao turismo rural como forma de atrair mais visitantes. Acho sempre muito bem-vinda a chegada de novos empreendedores investindo aqui no nosso município em um espaço como o Estação Teresópolis." O idealizador do Estação Teresópolis, disse ter visto o terreno à venda e logo pensou na ideia de fazer um espaço voltado para o turismo e lazer. Ao todo serão 30 lojas, ocupando uma área de 3000 metros quadrados. Atualmente, 25 lojas já estão em funcionamento e haverá a inauguração de uma churrascaria e uma pousada.Segundo Miguel Pelegrino, a procura dos empresários interessados em investir na Estação Teresópolis foi uma surpresa: "O interesse me surpreendeu muito. Eu nem cheguei a anunciar as lojas e nenhuma está vazia. As que ainda não foram inauguradas já estão reservadas. O próprio espaço se vendeu. O empresário de Teresópolis abraçou a ideia e o trem partiu.", comemorou Miguel. Ele destacou o apoio do Prefeito Vinicius Claussen que "sempre foi muito exigente, mas muito parceiro." Proprietário da Craft Beer, Cainã Lewkovitch disse estar atendendo à demanda dos clientes por horário mais estendido, além do horário comercial e que, assim, houve a necessidade de criar um novo espaço com características de pub inglês, a começar pela decoração. "Miguel nos convidou a participar do empreendimento. Ainda durante a obra, nós conseguimos visualizar no que isso iria se transformar, embarcamos nesse trem e hoje conseguimos realizar"

"É indiscutível o que vem acontecendo em nosso município desde o início da gestão do Vinicius Claussen. Com destaque para a urbanização e a aposta do prefeito no turismo. Tanto que hoje temos na Secretaria Municipal de Turismo uma mulher, que olha tudo com muito carinho." Afirmou a Vereadora Erika Marra. Ela ressaltou ainda a importância do novo espaço para aumentar o potencial turístico de Teresópolis e destaco também a importância da ação da Prefeitura nessas iniciativas. Entre os restaurantes participantes da Estação Teresópolis, André Lewkovitch, proprietário da Pizzaria Allegro, confirmou a necessidade de um ambiente diferenciado para a gastronomia da cidade. Nas palavras de André "é um grande estímulo para o turismo, carente de um espaço como esse, para trazer a Teresópolis o que já existe em outros lugares, a exemplo de Itaipava."

O Programa Pra Cima Terê é responsável por criar um posicionamento estratégico de fortalecimento da economia e geração de empregos, tendo como um dos eixos o “Invista em Terê”. Segundo o Secretário de Trabalho, Emprego e Economia Lucas Guimarães, “cabe sim à administração pública facilitar para que o empresário faça o investimento, dar confiança, promover os incentivos fiscais, tributários, e isso tudo está sendo feito pelo Prefeito Vinicius Claussen.”

Segundo o Lucas Guimarães, os investimentos feitos por empresários, tanto do próprio município quanto de fora, gera empregos, renda e um novo atrativo para a cidade. Ele afirmou ainda que esse tipo de empreendimento aumenta a arrecadação do município e a vocação turística é fomentada. De acordo como o Secretário, serão criados mais de 150 empregos diretos e indiretos com o Estação Teresópolis.