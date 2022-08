Prefeito Vinicius Claussen participa de encontro com dirigentes na CDL - Bruno Nepomuceno

Publicado 25/08/2022 16:27

Diretores das associações empresariais de Teresópolis acompanharam nesta quarta-feira, 24/08, a apresentação do Prefeito Vinicius Claussen sobre o pacote de obras de infraestrutura realizadas pela Gestão Municipal, bem como projetos de futuros investimentos que pretendem transformar a realidade socioeconômica de Teresópolis, a médio e longo prazos. Realizado no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresópolis (CDL), o encontro foi uma prestação de contas das ações do Executivo.



“Foi um bate papo com a diretoria das associações econômicas do município, em que apresentei os projetos em execução e em fase de implantação em Teresópolis. Esta é uma prática que mantenho periodicamente, reunir os representantes das entidades locais para mostrar os avanços e desafios da gestão e para ouvir suas demandas e sugestões, entendendo que representam e reúnem grande parte dos empreendedores e empresários locais, grandes geradores de emprego e renda, essenciais para o desenvolvimento econômico do município”, pontuou o Prefeito Vinicius Claussen, acomp anhado dos secretários municipais Gilson Barbosa (Governo e Coordenação), Lucas Guimarães (Trabalho, Emprego e Economia Solidária), Fabiano Latini (Fazenda) e Vinicius Oberg (Ciência e Tecnologia) e do subsecretário de Ordem Pública, Filipe Rebello.



Entre as obras concluídas e em andamento, destaque para a reforma e ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil e Alfabetização Mariana Martuchelli, em Independente de Mottas; a implantação do horário integral em 16 escolas municipais; a revitalização do Pórtico Centenário do Soberbo e do canteiro central da Reta em parceria com a iniciativa privada, por meio do programa Adote Terê; o programa de recapeamento asfáltico de 100km de vias públicas, na cidade e no interior; a reforma da Feirarte – a popular Feirinha do Alto, e da Rodoviária; a revitalizaç& atilde;o das calçadas dos prédios públicos seguindo o programa Calçada Acessível; a adaptação da Praça de Esportes Radicais para uso compartilhado com a Feira Orgânica de Teresópolis; a construção de 1.032 gavetas mortuárias do Cemitério Municipal Carlinda Berlim; entre outros.



Já os projetos futuros abrangem obras de infraestrutura turística no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo, com a ressignificação da Praça Senta a Púa e a construção de uma ciclovia até a Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras; a reforma das escolas municipais Maçom Lino Oroña, na Tijuca, e Acliméa Nascimento, em São Pedro; a remodelação completa do Centro de Saúde da Várzea; a revitalização do Cemusa e da UPA 24 Horas; a implantação do Centro de Comando e Operações; a padronização dos abrigos nos pontos de ô ;nibus em parceria com a iniciativa privada, por meio do programa Adote Terê; a revitalização das quadras esportivas de 8 praças públicas; e a construção do Centro de Triagem Animal, na Prata.



O Vereador Paulinho Nogueira acompanhou a apresentação. “Excelente oportunidade para atualizar as lideranças empresariais do município sobre as ações do Executivo, mostrando como está sendo investida a arrecadação municipal. Isso é transparência do uso do dinheiro público”, opinou.



Para o presidente da CDL, Élcio Féo, foi uma reunião produtiva de apresentação dos empreendimentos atuais e futuros da Gestão Municipal. “Muito importante esse contato direto com o Prefeito, tanto pra ele nos apresentar os seus projetos como para nós mostrarmos a união das entidades comerciais, que sempre trabalham em prol da nossa cidade”, destacou.

“O poder público tem que estar ligado às associações de classe e à sociedade civil como um todo, apresentando essa prestação de contas das ações e nos dando oportunidade para opinar e criticar, pois isso faz parte do processo democrático”, assinalou Marco Freitas, diretor da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis.



O presidente do Teresópolis Convention & Visitors Bureau aprovou a iniciativa. “Desde o início de sua gestão, o Prefeito Vinicius Claussen mantém essa postura de governar de forma transparente, apresentando as ações aos representantes das instituições, aberto ao diálogo e sempre disposto a ouvir nossas opiniões”, comentou Ricardo Rodrigues.



“Vemos com muito bons olhos a vinda do Prefeito Vinicius Claussen, mais uma vez, à Casa do Comércio, a CDL, reunindo os diretores das instituições empresariais para prestar contas do que já foi feito, o que está em andamento e as novidades. E falar também sobre as dificuldades da Prefeitura para, mais uma vez, somarmos forças e trabalharmos juntos pelo engrandecimento da nossa cidade”, concluiu Igor Edelstein, presidente do Sincomércio Teresópolis.