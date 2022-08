Prefeito Vinicius Classen, Ricardo Raposo, Presidente da Associação de Moradores de Campo Limpo e os garis comunitários Wellington, Sheila e José - Bruno Nepomuceno

Publicado 25/08/2022 16:43

O bairro do Rosário, na área urbana, e as localidades do Campo Limpo, Prates e Boa Vista, na zona rural, acabam de receber o programa ‘Gari Comunitário’. O termo de acordo de cooperação formalizando a instalação foi assinado nesta segunda-feira, 22/08. Com isso, o programa da gestão do Prefeito Vinicius Claussen chega a 26 bairros e localidades atendidos no município.



Implantada em outubro de 2019 pela Prefeitura, através da Ouvidoria Geral e da Secretaria de Serviços Públicos, a iniciativa é realizada em parceria com as associações de moradores, para intensificar a manutenção da limpeza básica nas comunidades.

“Com mais esta etapa, ampliamos para 26 os bairros atendidos pelo ‘Gari Comunitário’, programa criado para aprimorar a zeladoria nas localidades. Os garis comunitários são selecionados pelas associações de moradores, moram e conhecem o dia a dia dos seus bairros e têm entre as funções principais a varrição e a capina das ruas. Eles devem cuidar para que o lixo não fique espalhado em via pública e limpar os bueiros, para evitar transtornos em época de chuva. É uma aproximação importante com as associações de moradores e que fortalece a manutenção básica dos locais contemplados”, assinalou o Prefeito Vinicius Claussen, que conversou com os presidentes das associações de moradores, diretores dessas associações e os garis escolhidos para integrar o projeto sobre diversos assuntos, como iluminação pública, mobilidade do trânsito e manutenção das ruas e estradas.



Wellington Lima, Joselena dos Santos e Sheila Rodrigues são os garis comunitários indicados pela Associação de Moradores do Campo Limpo para atuar na localidade e também nos Prates e em Boa Vista. “É um projeto muito bom. E uma oportunidade de trabalho, pois estava desempregada. Gosto de trabalhar com reciclagem e vou fazer parte desse projeto da associação também”, comentou Sheila.



Os presidentes das associações de moradores de Campo Limpo, no 2º Distrito, Ricardo Raposo, e do Rosário, André dos Santos, destacaram os benefícios de serem contemplados com o programa. “No interior, temos dificuldades relacionadas a transporte, sinal de telefonia, etc. O projeto é uma excelente oportunidade para as pessoas que precisam trabalhar e de cuidar bem do nosso lugar. Além de contribuir para a limpeza da localidade, a expectativa é que os garis integrem um projeto da associação voltado para a reciclagem de lixo”, enfatizou Ricardo Raposo. “A nossa comunidade é bastante movimentada, principalmente nos finais de semana, e ter um gari trabalhando diretamente lá será muito bom!”, frisou André.

Para o secretário de Serviços Públicos, o fato de o gari comunitário geralmente ser do bairro só facilita a manutenção básica. “Esse é um programa de extrema importância para o município, que dá a chance das pessoas selecionadas colaborarem com o zelo de seus bairros. E como são conhecidas, a comunidade tem acesso a elas e acaba ajudando a manter limpo e organizado a comunidade onde moram”, frisou Davi Serafim.



Os bairros contemplados são Caleme, Casas Populares, Cascata dos Amores, Coreia, Fonte Santa, Granja Guarani, Meudon, Parque do Imbuí, Pimentel, Posse, Quebra Frascos, Quinta Lebrão, Santa Cecília, Vale dos Cedrinhos, Vale da Prata, Vale da Revolta e Rosário, na zona urbana, e Andradas, Água Quente, Brejal/Parque Boa União, Fazenda Suíça, Imbiú, Lúcios, Santa Rita, Vargem Grande, Campo Limpo (incluindo Prates e Boa Vista), na área rural.