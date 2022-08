Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen , Secretária de Saúde, Clarissa Ripel, do Secretário de Obras Públicas, Ricado Pereira Jr em visita técnica às novas instalações do Polo de Saúde de São Pedro - Bruno Nepomuceno

Publicado 26/08/2022 14:35

Nesta terça-feira (23), o Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, realizou uma vistoria técnica no prédio que abrigará o Polo de Saúde São Pedro. Acompanhado da Secretária de Saúde, Clarissa Ripel, do Secretário de Obras Públicas, Ricado Pereira Jr, e equipes, o prefeito definiu onde serão alocados os serviços que a unidade oferecerá e as intervenções estruturais necessárias.



O prédio, em etapa de desapropriação pelo Governo do Estado, tem mais de 3 mil metros quadrados de área construída. Por ter abrigado uma unidade de saúde anteriormente, possui uma estrutura de ponta, todas as instalações hidráulicas e elétricas necessárias, além de já ter acessibilidade. Por isso, a estrutura precisará apenas de adaptações pontuais para adequação às normas de biossegurança e para receber os equipamentos e mobiliário.



A unidade abrigará uma Clínica da Criança, Clínica da Mulher, Centro de Diagnóstico Precoce do Câncer, Centro de Imagem e ainda os consultórios das especialidades clínicas. Exames como mamografia, densitometria, ultrassonografias e outros serão oferecidos no local. Além disso, haverá um espaço para a imunização, onde serão aplicadas vacinas. O investimento em obras e equipamentos será na ordem de R$ 10 milhões, sem contar o valor do imóvel a ser pago pelo Governo do Estado.



“Mais uma vez agradeço o Governador Cláudio Castro por ouvir mais essa demanda de Teresópolis e fazer esse grande investimento na saúde do município. O Polo de Saúde São Pedro será um marco para Teresópolis e, certamente, uma unidade referência para nossos municípios vizinhos da Região Serrana, disse o prefeito Vinicius Claussen.”



“Estamos trabalhando intensamente para que a unidade esteja pronta o quanto antes, seguindo todas as normas e com conforto para os pacientes que vão ser atendidos. É um compromisso da gestão Vinicius Claussen entregar ainda este ano a unidade e oferecer um serviço de qualidade, que seja referência na região e no Estado", comenta Dra. Clarissa Rippel.