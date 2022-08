Reflorestamento e Prevenção - Divulgação

Publicado 29/08/2022 08:33

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) e o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PREVFOGO), formalizaram uma parceria para ampliar a capacidade de proteção das florestas do município.



Com o objetivo de promover e garantir a sustentabilidade para o crescimento da cidade, o trabalho a ser realizado terá como base três linhas de ação, tais como prevenção, combate e reflorestamento de áreas atingidas por incêndios.



No projeto inicial, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis vai ceder o espaço, as mudas e pessoal; e o PREVFOGO terá a responsabilidade de ampliar os viveiros de mudas, fornecer os equipamentos necessários para combate de incêndios e disponibilizar equipes para realizar as ações de reflorestamento. Algumas questões de planejamento ainda estão sendo definidas e as reuniões de alinhamento acontecem no PNMMT.