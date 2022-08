parceria - Bruno Nepomuceno

Publicado 29/08/2022 08:23

Em pauta, a busca de parceria do Consulado Geral Britânico no Rio de Janeiro para importantes projetos da Gestão Municipal, a fim de fortalecer a identidade cultural inglesa, o turismo e a economia do município.



Participaram da visita técnica o Vereador Paulinho Nogueira, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresópolis, Élcio Féo; o presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis, Filippe Coelho; o secretário e o tesoureiro do Sincomércio, Rodiney Turl e Pedro Turl, respectivamente; o vice-presidente do Teresópolis Convention, Pedro Alves; o promotor de eventos Azra El Akbar e a produtora de lúpulo, Teresa Yoshiko.



O primeiro projeto apresentado foi o de co-irmandade de Teresópolis com a cidade britânica de Buton-Upon-Trent, a fim de estabelecer futuras ações de cooperação técnica, aproveitando as características semelhantes das duas cidades. Ambas possuem grande cinturão verde, são sede de centros de treinamento da seleção nacional de futebol e têm forte cultura cervejeira, entre outros aspectos comuns que podem gerar iniciativas duradouras e produtivas.



Na educação, foi proposta a participação do Consulado Britânico na criação de um modelo ideal para implantação do ensino da língua inglesa nos anos iniciais da Educação Infantil na primeira escola bilíngüe do município, a ser instalada na Escola Municipal Professora Acliméa Nascimento, no bairro de São Pedro. O projeto de reforma geral pela Prefeitura segue a arquitetura inglesa e o procedimento licitatório deve acontecer em 50 dias.



Nas áreas de cultura e de turismo foi apresentado o festival ‘InglaSerra – Uma Viagem à Inglaterra na Serra Carioca’. A ideia é que o evento anual temático com atrações culturais, gastronômicas e de lazer seja realizado em novembro, abrindo as festividades de Natal no município.



Encerrando a pauta, foram apresentados projetos propondo a colaboração do Consulado Britânico para mais duas importantes ações da Gestão Municipal. Uma para aproximar Teresópolis de empresas britânicas com expertise no tratamento de resíduos e sua transformação em energia para explorar a possibilidade de participar do projeto do aterro sanitário e outra para a implantação do Condomínio Agro Tech Industrial.



“Um Grande prazer receber o Cônsul Anjoum Noorani, que acolheu muito bem as ideias de Teresópolis, apresentadas por um time apaixonado pelas transformações pelas quais a nossa querida cidade passa. Apresentamos projetos ligados a meio ambiente, educação, turismo, ao potencial agroecológico do município. Falamos sobre a 1ª escola bilíngüe, do tratamento de resíduos sólidos, do evento InglaSerra, grande festival da Colônia Inglesa, do lúpulo. Fizemos uma visita técnica a alguns espaços da cidade para celebrar o início dessa grande parceria. Nossa gratidão ao Cô ;nsul Anjoum Noorani e ao Consulado Geral Britânico no Rio de Janeiro”, avaliou o Prefeito Vinicius Claussen.



O Cônsul Britânico se mostrou receptivo aos projetos. “Gostei bastante de vir a Teresópolis, de rever o Prefeito Vinicius Claussen e conhecer os traços históricos da Cultura Inglesa por quase 200 anos da história do município. Nós, como diplomatas, buscamos sempre três coisas quando estamos em outro país: hospitalidade, oportunidade e conexão. Pessoalmente, acho que em Teresópolis temos esses três vínculos. Obrigado, Prefeito, pela oportunidade de conhecer essa região tão bonita do estado do Rio de Janeiro”, encerrou Anjoum Noorani, acompanhado por Daniela Matos e Ana Pe&ccedi l;anha, responsáveis pelo time de Política do Consulado.



Acompanharam o encontro os secretários municipais Cléo Jordão (Cultura), Beth Mazzi (Turismo), Satiele Santos (Educação), Ricardo Pereira Jr. (Obras), Flávio Castro (Meio Ambiente) e Lucas Guimarães (Trabalho, Emprego e Economia Solidária) e os subsecretários Henrique Silva (Turismo), Filipe Rebello (Ordem Pública), Jannaina Costa (Comunicação Social) e Ricardo Guarilha (Cultura), com o diretor da Casa da Memória Arthur Dalmasso, Rafael Correa.