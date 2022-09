Prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen confirma apoio a Romário para reeleição no Senado - Beatriz Madeira

Publicado 31/08/2022 23:53

Buscando o segundo mandato como senador, o ex-jogador da Seleção Brasileira Romário Faria, do PL, esteve presente nesta quarta-feira, 31/08, em Teresópolis, dando continuidade à campanha para o Senado. A mais recente vitória foi como relator do projeto que extingue o rol taxativo, medida imposta pelos planos de saúde visando limitar o atendimento a certos procedimentos.Em discurso, Romário lembrou que foi responsável pela maior verba do Senado para o Estado do Rio de Janeiro, somando R$400 milhões, sendo R$200 milhões para a área da saúde. O senador disse ainda que “há uma parceria institucional com Teresópolis”. Entre essas parcerias, houve a entrega, em maio, do primeiro brinquedo acessível da cidade.Prefeito Vinicius Claussen destacou o apoio de Romário a Teresópolis ao destinar mais de R$4,5 milhões ao município. “O Senador Romário confirma a preocupação com as pessoas portadoras de necessidades especiais, esporte, mulheres e com o desenvolvimento econômico. Sempre reconhecendo a importância de Teresópolis.”Várias pessoas se aglomeraram para ver o ídolo tetracampeão pela Seleção Brasileira de Futebol e atual senador Romário. Em caminhada pelas ruas do centro de Teresópolis, o candidato cumprimentou fãs e possíveis eleitores, em um corpo a corpo que durou mais de duas horas.