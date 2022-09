FEIRA - Divulgação

FEIRADivulgação

Publicado 31/08/2022 19:23

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, e as instituições parceiras do ‘Pra Cima Terê – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos’ estão organizando uma Caravana para a Feira do Empreendedor 2022. Realizada pelo SEBRAE-RJ e considerado o maior evento de estímulo ao empreendedorismo do estado.

Com o tema ‘O Vento de Novas Oportunidades’, a Feira tem uma expectativa de 30 mil participantes em um evento que vai promover o empreendedorismo com os melhores conteúdos, nomes do mercado, marcas e experiências inovadoras. São mais de 120 expositores, 12 palcos e 250 palestras, tudo acontecendo em uma área de 14 mil metros quadrados, onde o público encontrará oportunidades de negócios, soluções, oficinas e muito mais.“São 40 vagas para empreendedores de Teresópolis, maiores de 18 anos, que terão transporte gratuito, em parceria com a Viação Teresópolis. Sairemos da Prefeitura de Teresópolis às 8h do dia 1º de setembro, com previsão de retorno às 18h. Os interessados a uma vaga na caravana devem fazer a inscrição preenchendo formulário individual, que pode ser acessado no site https://www.teresopolis.rj.gov.br/espaco-do-empreendedor/. O empreendedor inscrito deve aguardar a confirmaç&a tilde;o de um servidor público da Prefeitura”, explica Lucas Guimarães, esclarecendo que há uma limitação de duas inscrições por empresa.É responsabilidade do empreendedor fazer a sua inscrição na Feira e a programação pode ser conferida por meio do link https://feiradoempreendedor.sebraerj.com.br. Mais informações pode ser obtidas na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, de segunda a sexta, de 9h às 18h, pelo telefone (21) 2742-3352 ramal 258.