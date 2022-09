Vagas para cursos seguem com inscrições até 4 de setembro - Conexão

Publicado 01/09/2022 22:49

A Fundação para a Infância e Adolescência - FIA/RJ - prorrogou o período de inscrições para adolescentes que desejam participar do projeto de formação profissional com possibilidade de estágio protegido ao final do curso. As vagas permanecem disponíveis até o próximo domingo, dia 04 de setembro, e são apenas para as seguintes unidades:

Cabo frio

Itaperuna

Mangaratiba

Miguel Pereira

Piedade

Porto Real

Resende

Rio Bonito

Rio das Ostras

Teresópolis

Os adolescentes devem ter entre 15 e 16 anos incompletos e estarem matriculados e frequentando efetivamente o Ensino Fundamental ou Médio. Também participam adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas.

As inscrições são realizadas através do formulário online disponibilizado pela Fundação que pode ser acessado através do link abaixo: