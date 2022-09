Sagui-da-Serra ganha ação de conservação em Teresópolis - Divulgação

Publicado 02/09/2022

O evento congrega pesquisadores de todo Brasil que trabalham na conservação dos primatas brasileiros. Na ocasião, o administrador do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, Vitor Cunha, divulgou as ações do Parque para a conservação do sagui-da-serra, um primata nativo da Mata Atlântica, ameaçado de extinção, que vem sendo monitorado nas florestas protegidas pela Unidade de Conservação Municipal.

Ao longo do evento, o Parque garantiu espaço em atividades de educação ambiental, levando as experiências vividas na Unidade para os congressistas em Sinop. Além disso, Vitor Cunha ministrou uma palestra em conjunto com Dr. Rodrigo Salles de Carvalho, coordenador do Programa de Conservação dE Saguis-da-Serra-PCSS, intitulada ‘Novas tecnologias auxiliando a conservação dos saguis-da-serra’. Na apresentação, o biólogo contou um pouco da história do Parque Montanhas, seus saguis ameaçados de extinção e como estão sendo construídos os pioneiros estudos com a espécie do Sagui da Serra Escuro (Callithrix aurita) na região da unidade de conservação.



“A ida ao Congresso só foi possível devido ao apoio logístico e técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e marca o Parque no cenário de conservação brasileiro referente ao Callithrix aurita, mostrando a relevância da Unidade para a conservação do bioma Mata Atlântica”, enfatizou Vitor Cunha, destacando que ações futuras de monitoramento, manejo e educação ambiental estão sendo planejadas entre Secretaria Municipal de Meio ambiente, PNMMT e PCSS, buscando conscientizar e conservar as espécies de primatas que habitam o nosso Parque. A iniciativa para este projeto acontece entre o PNMMT, Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, Laboratório de Prototipagem do Unifeso e Programa de Conservação Saguis da Serra.