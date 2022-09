CENTRAL TELEFONICA - Divulgação

CENTRAL TELEFONICADivulgação

Publicado 05/09/2022 13:30

A Prefeitura de Teresópolis recebeu esta semana uma central telefônica doada pela Defensoria Pública da União de Belford Roxo.



“Teremos a modernização do atendimento da Prefeitura, colocando o sistema todo de forma eletrônica ajudando na agilidade e presteza nos atendimentos. Além disso, as ligações serão gravadas podendo assim gerar segurança para todos”, explicou o Ouvidor Geral, Leonardo Manso.



A central telefônica está no prédio da Prefeitura, no setor de ligações.