Formandos do CRAS MeudonDivulgação

Publicado 02/09/2022 19:01

A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, realizou na última quarta-feira, 31 de agosto, a formatura das turmas do Projeto Social Digital e do Projeto Jovem Alerta, do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Ao todo 16 jovens participaram da cerimônia de entrega de certificados.



O Projeto Social Digital, iniciativa do CRAS Meudon, em parceria com a Associação de Moradores do Meudon, teve início em janeiro de 2022, com o objetivo de levar educação na área de informática para crianças de famílias assistidas pelo CRAS para que as mesmas pudessem não só adquirir os primeiros conhecimentos na área, mas também ajudar membros da comunidade a se inscreverem em vagas de emprego e a fazer currículos.



A Turma do CRAS Meudon é a segunda turma do Projeto Jovem Alerta CIEE a concluir o curso de capacitação. A primeira turma, organizada pelo CREAS Teresópolis, concluiu os estudos em junho e uma nova turma, coordenada pelo CRAS Alto, já deu início às aulas.