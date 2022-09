Torneio 2 - Divulgação

Publicado 06/09/2022 10:22

A equipe do GEO Rose Dalmaso, escola municipal localizada no bairro de São Pedro, conquistou a medalha de ouro, na categoria Sub-13 feminina, no torneio de xadrez ‘Intercolegial 40 Anos’, no Rio de Janeiro, no último sábado, 3. Realizada no ginásio do Santa Mônica Centro Educacional, na unidade de Cascadura, a competição anual contou com a participação de mais de 500 atletas, de 39 escolas do estado do Rio de Janeiro, divididos em 8 categorias (Sub-13 a Sub-18).

O Cedal (Centro Educacional Rose Dalmaso) foi a primeira escola municipal de Teresópolis a receber o programa GEO – Ginásio Experimental Olímpico, no início do ano letivo de 2022. O programa, implantado pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen, tem como objetivo levar a temática olímpica para o ambiente escolar, proporcionando a interação entre todas as disciplinas dos conteúdos regulares, com ênfase nos valores olímpicos. Com seis meses de funcionamento do GEO Rose Dalmaso, conquistou uma das categorias do Intercolegial, na categoria Sub-13 feminina. Em seis rodadas, com a possibilidade de conquistar no máximo 24 pontos, as alunas conquistaram 19,5.

“Parabéns à equipe do GEO Rose Dalmaso pelo excelente resultado conquistado no torneio de xadrez. A Educação é uma prioridade na gestão do Prefeito Vinicius Claussen e a implantação do programa Ginásio Experimental Olímpico nas escolas é uma vitória para a cidade. Tenho certeza de que vamos colher muitos frutos com o GEO!”, enfatizou a secretária de Educação, Satiele Santos.

A proposta pedagógica é direcionada para os Anos Finais do Ensino Fundamental e voltada para os valores esportivos aluno-atleta-cidadão, dando oportunidade aos estudantes com aptidões esportivas de desenvolverem seu potencial. Para isso, o Cedal passou a funcionar em horário integral, das 7h30 às 15h30.

O Torneio

Mais de oito mil peças passeiam pelos 261 tabuleiros no ginásio do Santa Mônica Centro Educacional, na unidade de Cascadura. Os jogos começaram pela manhã e invadiram a tarde em seis rodadas emocionantes. Essa emoção toda resultou em equilíbrio nos pódios entre as escolas, que revezavam as vitórias e os xeque-mates.

O Santa Mônica Centro Educacional, time da casa, conquistou o ouro na categoria Sub-18 livre feminina, a prata na Sub-18 livre masculina e o bronze na Sub-15 não federada feminina. A Escola Técnica Estadual Visconde de Mauá, de Marechal Hermes, conquistou o ouro na categoria Sub-13 masculina.