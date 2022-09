Convite - Divulgação

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, junto com o Sincomércio de Teresópolis, em parceria com o Senac - RJ, trouxe para o município a Escola Móvel de Tecnologia. A Unidade disponibilizou cursos gratuitos de capacitação profissional e foram ofertadas 165 vagas, visando impulsionar o setor de comércio e serviços da região. As aulas foram ministradas na carreta-escola do Senac estacionada na Praça Olímpica Luís Camões, na Várzea.

Os cursos oferecidos incluíram as opções de Workshop estratégias de mídias sociais, Informática básica, Práticas administrativas, Excel básico e avançado, Aprendendo a criar games, Criação de e-commerce, Colaboração: trabalho em equipe e Pensamento crítico: análise crítica e resolução de problemas. Com disponibilidade de dois turnos, à tarde e à noite, as aulas começaram em maio.

“Somos o maior polo tecnológico da região, o município que mais emprega no setor de TI no interior e o terceiro maior do Rio de Janeiro. O ecossistema teresopolitano nessa área é o maior em empresas, faturamento e empregos. Estamos investindo cada vez mais em projetos e ações que buscam revigorar a vocação tecnológica da nossa cidade em prol do desenvolvimento econômico e sustentável com geração de empregos”, destacou o prefeito Vinicius Claussen.

O poder público está sempre em busca de parcerias que fortaleçam o desenvolvimento econômico na área da tecnologia. “Por isso, com o objetivo de suprir toda a demanda de mercado, estamos trabalhando incansavelmente e queremos proporcionar cada vez mais oportunidades de qualificação sem custo para as pessoas que desejarem trabalhar nessa área”, pontuou o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg.

As Escolas Móveis Senac RJ são carretas-escola que levam cursos profissionalizantes a comunidades em todo o estado do Rio de Janeiro, ampliando a cobertura regional da instituição. As aulas são ministradas em um moderno ambiente de aprendizagem, equipado com materiais específicos das áreas de formação oferecidas: beleza, informática e gastronomia.