Entrega simbólica dos tabletsDivulgação

Publicado 08/09/2022 11:26

O Prefeito Vinicius fez a entrega simbólica de 60 tablets nesta terça-feira, 06/09, a alunos do 2° segmento do Ensino Fundamental da Escola Municipal Paulo Freire, e anunciou para a próxima semana um calendário para a entrega de 7 mil equipamentos para os estudantes cursarem o JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos na modalidade de ensino à distância. O programa do SEBRAE-RJ é oferecido gratuitamente para o município de Teresópolis e visa estimular a atitude empreendedora nos estudantes das escolas da rede municipal.

“Damos início hoje a uma grande jornada de empreendedorismo no ensino público em Teresópolis, que vai contemplar 14 escolas municipais onde os alunos cursarão o JEPP na modalidade EAD com os tablets, que têm chip de internet. Sete mil dos mais de 19 mil equipamentos anunciados no início do ano letivo começam a ser distribuídos na próxima semana”, comemorou o Prefeito.

A Secretaria de Educação enviará os tablets para as escolas e cada unidade agendará a distribuição aos alunos. Pais e responsáveis assinarão um documento confirmando que receberam o equipamento funcionando perfeitamente e serão orientados que os dispositivos deverão ser utilizados exclusivamente como ferramenta pedagógica.

“Teresópolis é pioneira na modalidade on-line do Jovens Empreendedores Primeiros Passos no estado do Rio de Janeiro. É fundamental uma ação como essa no ensino público, que ajude os alunos, de forma lúdica, a desenvolverem habilidades e competências para, no futuro próximo, abram um negócio ou entrem no mercado de trabalho”, comentou Cláudia Pacheco, coordenadora da Região Serrana II do SEBRAE-RJ, acompanhada pelo gerente da área de Educação, Antonio Kronemberg, e a equipe estadual do JEPP.

O Vereador Paulinho Nogueira afirmou que a tecnologia chegou na escola pública e só tem a avançar. “Parabenizo o Prefeito Vinicius Claussen por essa grande conquista para a educação dos nossos jovens”.

Para a secretária municipal de Educação, com essa iniciativa a Gestão Municipal está promovendo equidade social. “Avaliamos o que temos oferecido aos nossos alunos e proporcionamos ainda mais ferramentas e possibilidades pedagógicas para diminuir o hiato ainda existente entre a escola pública e a privada. E o cidadão percebe que o dinheiro dos impostos que paga é, de fato, revertido para que nossos estudantes tenham uma educação pública de qualidade e com equidade”, avaliou Satiele Santos.

O Prefeito também anunciou novos investimentos na Educação. “Ainda em setembro vamos inaugurar a reforma da Escola Lar de Isabel, a creche e CMEI do Parque Ermitage e as novas instalações da Creche Começando a Viver, na Granja Guarani. Também entregaremos um enxoval de uniforme escolar com 11 peças, entre tênis, meias, camisas, calças e casacos. Nosso objetivo é que Teresópolis seja reconhecida como a cidade que valoriza a Educação”, encerrou Vinicius Claussen.