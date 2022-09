Desfile cívico no Parque Regadas movimentou Teresópolis na comemoração pelo bicentenário da Independência do Brasil - Divulgação

Desfile cívico no Parque Regadas movimentou Teresópolis na comemoração pelo bicentenário da Independência do BrasilDivulgação

Publicado 07/09/2022 19:16

Passaram pela avenida alunos do Colégio Objetivo Teresópolis Cívico Militar, da Escola Solar, do 100° Grupo de Escoteiros Nova Vida, do Clube de Desbravadores e Clube de Aventureiros. "É uma grande alegria ver as famílias nessa confraternização que comemora os 200 anos da Independência do Brasil, uma nação democrática em desenvolvimento. Exercer a cidadania é fundamental para a construção do nosso futuro. É uma festa legítima, que respeita ideologias e opiniões e que, principalmente, valoriza as famílias", assinalou o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado da Primeira-dama Paula Schütte Claussen e dos filhos Sarah, Alicia e Lucas, dos secretários e subsecretários. Também participaram da festa cívica os vereadores Erika Marra, João Miguel e Paulinho Nogueira.

Coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, a parada cívica também reuniu as bandas Reciclarte/Escola Municipal Belkis Frony Morgado, das escolas municipais Helena Paula Tavares, Mariana Leite Guimarães e Sakurá e dos colégios estaduais Higyno da Silveira e CIA

José Francisco Lippi.

"A Independência do Brasil é uma data importante para todos os brasileiros e que deve ser sempre celebrada. São nossas crianças na rua experimentando o sentido de patriotismo e de pertencimento e fazendo uma bonita festa cívica", comentou Satiele Santos, secretária municipal de Educação.

Com homenagens, civismo e alegria, representantes de instituições públicas civis e militares integraram o último pelotão com suas equipes e frotas de veículos, como os atiradores do Tiro de Guerra, equipes do 16° Grupamento de Bombeiro Militar, 30° Batalhão de Polícia Militar, Operação Segurança Presente, pessoal da Defesa Civil Municipal, Guarda Civil Municipal, do SAMU e brigadistas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A equipe da Secretaria Municipal de Educação encerrou o desfile.