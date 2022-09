Formatura - Bruno Nepomuceno

FormaturaBruno Nepomuceno

Publicado 08/09/2022 12:19

Mais de 100 alunos dos cursos de qualificação profissional da Escola Móvel de Tecnologia do Senac/RJ receberam seus certificados nesta terça-feira, 6, no Centro de Convenções do Hotel Sesc Alpina. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, junto com o Sincomércio de Teresópolis, em parceria com o Senac – RJ, trouxe para o município a Escola Móvel de Tecnologia. O secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, representou o Prefeito Vinicius Claussen na cerimônia.

“Em nome do Prefeito Vinicius Claussen, quero dar os parabéns aos formandos e desejar sucesso para todos! Destacando que essa capacitação do Senac é importante na formação de vocês, mas a busca pelo conhecimento deve ser constante. O ramo de tecnologia oferece milhares de vagas de trabalho e a Prefeitura estimula a capacitação na área para que mais pessoas possam aproveitar essas oportunidades”, frisou o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, destacando que hoje Teresópolis é o segundo maior polo de tecnologia do estado do Rio de Janeiro, perdendo somente para a capital.

Também estiveram presentes à formatura o diretor regional do Senac RJ, Sérgio Arthur Ribeiro da Silva, o diretor de Operações Compartilhadas da entidade, Pedro Teixeira, e a representante da Coordenadoria de Responsabilidade Social Senac RJ, Rosane Masieiro. Marcaram presença ainda o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.

“Este momento é muito gratificante pra gente. O mercado de trabalho no segmento de tecnologia é imenso e tenho certeza de que vocês terão sucesso se decidirem se dedicar a essa área. O Senac está focado em qualificar esse tipo de mão de obra, mas temos uma grade de cursos em diversos segmentos contemplados, inclusive no Programa de Gratuidade, como este que foi oferecido aqui em Teresópolis, em parceria com o Sincomércio e a Prefeitura”, ressaltou o diretor regional do Senac RJ, Sérgio Arthur Ribeiro da Silva.

Fundador da Alterdata Software, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, Ladmir Carvalho contou sobre sua trajetória de vida para os formandos, destacando a importância do estudo contínuo para se alcançar o sucesso profissional e pessoal.

“Comecei a estudar tecnologia aos 19 anos. Hoje estou com 59 e sigo buscando conhecimento e me atualizando. Para atuar nesse setor é fundamental se atualizar sempre. Outra informação importante é que hoje existem 420 mil vagas abertas na área de TI e não se consegue preencher por falta de mão de obra qualificada, ou seja, essa é uma profissão que vive um momento sensacional. Além do conhecimento técnico é preciso ter habilidades genéricas, como disciplina, respeito e trabalhar em equipe”, enfatizou o empresário.

As aulas da Escola Móvel de Tecnologia foram ministradas na carreta-escola do Senac estacionada na Praça Olímpica Luís Camões, na Várzea. Os alunos se formaram nos cursos de Informática Básica, Workshop Estratégias de Mídias Sociais, Práticas Administrativas, Excel Básico e Avançado, Aprendendo a Criar Games e Criação de E-commerce.

Sarah Evangelista Faria, de 18 anos, fez o curso de criação de games. “Sou apaixonada pelo universo dos games. Achei o curso incrível. Aprendi muito e fiquei encantada com a felicidade do professor em transmitir o conhecimento que tem pra gente”, avaliou a aluna. Tatia Moreira, de 48 anos, e o filho João Henrique, de 19 anos, fizeram o curso Excel Avançado e também viveram uma experiência bastante positiva. “Nós gostamos muito do curso. Foi uma capacitação de excelência e que prepara a gente de verdade para o mercado de trabalho. Todos que conseguiram se formar estão de parabéns! É uma grande vitória para todos nós!”, disse emocionada Tatia.

Banco de Oportunidades Senac

Na ocasião, os formandos receberam orientação profissional do Banco de Oportunidades, área de negócios do Senac RJ que aproxima alunos e empresas no mundo do trabalho. A dinâmica foi coordenada pela especialista pedagoga do Banco de Oportunidades Maria Thereza Taves. Além de ser um serviço gratuito para estudantes e empresas, o Banco de Oportunidades oferece dicas sobre o mercado de trabalho, aconselhamento para entrevistas de emprego, elaboração de currículo e utilização de redes sociais para impulsionar a carreira e os negócios.