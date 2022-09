Tradicional Espaço Cultural Hygino recebe, neste fim de semana, evento Teresópolis Fashion Weekend - Tripadvisor

Publicado 08/09/2022 19:06 | Atualizado 08/09/2022 19:32

O evento vai acontecer de sexta-feira, 9/9 a domingo 11/9, das 11 horas da manhã às 20 horas da noite. Ao todo serão 30 marcas de moda, decoração, saúde, beleza e bem-estar, a maioria das marcas de Teresópolis, e algumas grifes importantes do Rio de Janeiro. Sábado haverá desfile realizado por Luís Costa.



Com música ao vivo todos os dias na parte da tarde, além de centro gastronômico com café, doces, queijos e vinhos, massas e risotos, com marcas da cidade. Os visitantes terão direito a estacionamento e a levarem seus bichinhos, pois o ambiente é petfriendly.



O evento está na primeira edição, mas os organizadores Alice Maciel e Marcelo Cabral pretendem realizar ainda várias edições. Segundo a organizadora, o sucesso desta edição determinará os próximos eventos.