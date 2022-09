Sala Verde Especial Lua Cheia Yoga - Divulgação

Publicado 09/09/2022 12:11

A palestrante convidada é a pedagoga e professora de Yoga Mariana Mussolini, que abordará o tema “O caminho do Yoga: Prática e Literatura”, mostrando sua experiência como praticante e autoria de livros sobre o assunto.

O tema desta edição leva em conta a disseminação do conhecimento com vistas ao desenvolvimento pleno das pessoas, para que cada uma melhore o seu relacionamento com os semelhantes, os demais seres e com o ambiente ao qual está inserida.

Com participação e mediação da socióloga Tamine Elmôr, a palestra virtual acontecerá às 19h30, com transmissão pelo Canal do Youtube, e poderá ser acessada pelo link https://bit.ly/3TYDY0X.