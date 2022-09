Rodrigo Neves, candidato a Governador do Rio de Janeiro, ao lado de Miro Teixeira, candidato a Deputado Federal, ambos pelo PDT, partido de Leonel Brizola - Andréa Brito

Rodrigo Neves, candidato a Governador do Rio de Janeiro, ao lado de Miro Teixeira, candidato a Deputado Federal, ambos pelo PDT, partido de Leonel BrizolaAndréa Brito

Publicado 10/09/2022 12:01

Prefeito de Niterói por duas vezes, Rodrigo Neves está na disputa por uma vaga no Palácio da Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro. O candidato percorreu as ruas de Teresópolis conversando com lideranças políticas do município, apoiadores e eleitores.

Durante entrevista ao DIA, Rodrigo disse que pretende retomar o investimento nos Cieps, “abrindo, a partir de janeiro, a retomada de todos os Cieps no Rio de Janeiro, fazendo a cooperação com os municípios para que, num prazo de quatro anos, todas as crianças estejam em horário integral nos 92 municípios. Se as mulheres não têm onde deixar seus filhos, elas não podem trabalhar.”

Em relação à recuperação econômica do Estado do Rio de Janeiro, o candidato disse que “há 10 anos, a situação econômica de Niterói era bastante grave, com a tragédia do Bumba. E nós fizemos uma gestão fiscal responsável, estruturamos a gestão orientada para resultados e oito anos depois, Niterói tinha a melhor gestão fiscal e melhor qualidade de vida do Estado.”

Segundo Rodrigo Neves, haverá um plano integrado de desenvolvimento envolvendo a educação, saúde, desenvolvimento econômico, com emprego e renda. Ele disse ainda acreditar na capacidade de desenvolvimento do Estado, através de um programa emergencial, levando saneamento básico para a Baixada Fluminense e prometeu ampliar para a Região Serrana, destacando o Rio Paquequer em Teresópolis. Levando tratamento de água e esgoto para cidades do interior.

Quanto ao Petróleo, o candidato disse que irá “trazer refinarias para o Estado do Rio e desenvolver o Polo de gás de Itaboraí, aumentando o refino. Levando a rota 4 do gás para Itaguaí, Seropédica. E assim teremos condições de implantar um grande projeto de fertilizantes, gerando 30 ou 40 mil novos empregos.”