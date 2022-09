Deputada Federal Clarissa Garotinho, candidata ao Senado, em campanha eleitoral ao lado do Presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, vereador Leonardo Vasconcelos e do vereador Maurício Lopes, candidato a Deputado Estadual e o vereador Maurício Lopes,candidato a Deputado Federal - Marlon Fonseca

Deputada Federal Clarissa Garotinho, candidata ao Senado, em campanha eleitoral ao lado do Presidente da Câmara Municipal de Teresópolis, vereador Leonardo Vasconcelos e do vereador Maurício Lopes, candidato a Deputado Estadual e o vereador Maurício Lopes,candidato a Deputado FederalMarlon Fonseca

Publicado 09/09/2022 20:48

Em reunião com lideranças políticas de Teresópolis, eleitores e candidatos à Câmara Federal ou à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, ouviram as propostas da atual Deputada Federal Clarissa Garotinho, União Brasil, caso se eleja senadora. Na plataforma de campanha, temas polêmicos e que geram medo na população, como liberação das drogas e do aborto, foram combatidos com veemência por Clarissa.



A deputada defendeu ainda a liberdade religiosa e citou como exemplo o fato de ser evangélica e o marido católico, prometendo lutar por valores cristãos. Para os estupradores e pedófilos, Clarissa sustenta a defesa da castração química, contra a violência praticada contra mulheres e crianças.

Em entrevista exclusiva ao DIA, a Deputada Federal Clarissa Garotinho disse se sentir bastante preparada para assumir a vaga no Senado. Com longa trajetória, iniciada ainda na sua cidade natal Campos, Clarissa ocupou cargos de vereadora, deputada estadual e, agora, federal. Filha dos ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Garotinha, a política está na veia também no irmão, Wladimir Garotinho, prefeito de Campos.