Conselho Tutelar - Bruno Nepomuceno

Conselho TutelarBruno Nepomuceno

Publicado 12/09/2022 09:50

Na manhã de sexta-feira, 09 de setembro, aconteceu a abertura do LXXVIII Fórum Permanente de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro. Organizado pela Associação de Conselheiros e ex-conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro (ACTERJ) e tendo como tema “A política de atendimento à criança e ao adolescente: cadê o conjunto articulado de Ações?”, o evento acontecerá durante todo o fim de semana e contará com palestras de autoridades na área de proteção à criança e ao adolescente.

A mesa de abertura contou com a participação da Presidente da ACTERJ e Conselheira tutelar de Teresópolis Tatiana Charles, a promotora da vara da infância Alessandra Celente, a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes (CMDCA), a Subsecretária Municipal de Desenvolvimento Social, Iracema Toledo e o Tenente Gonzales, do 30°BPM. Além disso, a abertura oficial do evento também contou com a apresentação de capoeira com crianças do Centro Cultural Mestre Cidinho.

“Hoje eu estou aqui representado não só o Secretário de Desenvolvimento Social Valdeck Amaral mas também o Prefeito Vinícius Claussen, pois é uma honra para a nossa cidade sediar novamente mais uma edição do Fórum, ainda mais com essa temática tão importante que é a proteção de nossas crianças e adolescentes. Espero que os debates que ocorrerão aqui, sejam enriquecedores para toda a rede de proteção infantil.” ressaltou a Subsecretária de Desenvolvimento Social, Iracema Toledo.

Além de conselheiros e ex-conselheiros tutelares, a capacitação, que continuará acontecendo durante todo o sábado e domingo, reuniu representantes de instituições que fazem parte da rede de proteção à criança como agentes da Guarda Municipal, da Patrulha Escolar do 30° BPM, técnicos e coordenadoras dos CRAS e do CREAS de Teresópolis, além de psicólogos e assistentes sociais de diversos equipamentos.