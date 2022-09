Aves silvestres são resgatadas de cativeiro em Teresópolis - Divulgação

Publicado 12/09/2022 23:51

Com auxílio de informações do programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre crimes ambientais ocorrendo em Teresópolis, na região serrana, policiais militares conseguiram resgatar neste sábado (10), seis pássaros da fauna silvestre brasileira mantidos em cativeiro.

Os agentes da 5ª UPAm procederam à Rua Anna Meyer, no bairro Cascata do Imbuí, onde no local denunciado, observaram seis gaiolas contendo cinco coleiros e um trinca ferro. Após autorização para adentrarem a residência, questionaram o responsável a respeito das licenças necessárias para mantê-los acondicionados, mas por não possuir, foi encaminhado à 110ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

O Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente, solicita a ajuda da população para denunciar crimes ambientais em todo o Estado do Rio. Por telefone, as denúncias podem ser feitas pelos números 0300-253-1177 (custo de ligação local) ou (21) 2253-1177. O serviço também disponibiliza o serviço via Internet, através do aplicativo para celular “Disque Denúncia RJ”, pelo WhatsApp através do (21) 99973-1177, pelo site do Disque Denúncia ou pelo Facebook. Em todos os canais o anonimato é garantido ao denunciante.