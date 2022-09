Feira de Artes Manuais - Divulgação

Publicado 13/09/2022 15:45

São 70 artesãos reunidos no Salão Cassino do Espaço Cultural Higino, no Alto, onde o visitante poderá encontrar peças decorativas, objetos utilitários, brinquedos, roupas, bijuterias e assessórios. A entrada é franca.

“A Teresópolis Artes Manuais, tanto em suas edições especiais, quanto na sua edição permanente no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo, durante os fins de semana, vem se firmando como espaço de divulgação e desenvolvimento do artesanato em Teresópolis, que já é o município do interior do estado com o maior número de cadastros de artesãos, com cerca de 700 inscritos”, destaca Cléo Jordão, secretária municipal de Cultura.

São peças exclusivas e produzidas nas mais diversas técnicas como crochê, amigurumi, biscuit, marcenaria, bordado, cerâmica e cestaria, além de outras atividades oferecidas, como massagem e praça de alimentação. “Visite a Teresópolis Artes Manuais, prestigie o artesanato local e aproveite para adquiri peças exclusivas, originais e de excelente qualidade”, convida Cléo Jordão.

Serviço:

· Edição Primavera - Feira de artesanato Teresópolis Artes Manuais

· Dias: 15 a 18/09 (quinta a domingo)

· Horário: 10h às 19h

· Local: Espaço Cultural Higino (Av. Oliveira Botelho, 365 – Alto).

· Entrada franca.