Teresópolis

Bairro de São Pedro recebe Escola Móvel Moda e Beleza do SENAC/RJ e Feirão Emprega Terê

Serão disponibilizadas 140 vagas, com as inscrições marcadas para os dias 20 e 21/09, e para quem busca colocação no mercado de trabalho poderá participar do Feirão Emprega Terê, que acontecerá no mesmo local, de 19 a 24/09

Publicado há 9 minutos