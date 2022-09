Duas novas clínicas são credenciadas para castração de animais em Teresópolis - Divulgação

Publicado 13/09/2022 15:52

A prefeitura de Teresópolis por meio Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal (COPBEA) está oferecendo dois novos locais para o serviço de castração gratuita de cães e gatos. O credenciamento dessas novas clínicas faz parte do Projeto ‘RJ PET CASTRAÇÃO’ do governo do estado do Rio de Janeiro, o qual visa fortalecer as políticas públicas em prol do bem-estar dos animais.

A ampliação de castrações do RJ PET em Teresópolis com mais duas clínicas é porque ainda se tem uma demanda com mais de 1.000 castrações do estado aqui para cidade, e uma clínica só não conseguiu atingir.

O credenciamento dessas novas clínicas veterinárias vai contribuir para reforçar os atendimentos e atingir essa demanda de castrações no município. Além da clínica Apaixonados por quatro patas, agora a Clínica Cantinho da Bicharada e Veterinária Meu Xodó estão credenciadas no projeto para ajudar na castração de animais.

A castração é importante para controlar ninhadas indesejadas e consequentemente o abandono desses animais nas ruas, o procedimento também ajuda a prevenir doenças e aumentar a expectativa de vida dos animais.

“Com a ampliação de novas clínicas, vamos conseguir disponibilizar uma grande ampliação de castração para felinos, como também de alguns caninos. Temos ainda mais de 1.000 castrações disponíveis por esse sistema do estado e a nossa meta é atingir o máximo de castrações possíveis dentre dois meses”, ressalta Jackson Muci, coordenador da COPBEA.

Contatos com a COPBEA podem ser feitos por meio da Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo whatsapp (21) 98126-4038, pelo e-mail ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br e também pelo aplicativo e-Ouve. Todos serão encaminhados à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal.

COMO SE CADASTRAR

Pessoas físicas podem fazer o cadastro no site https://rjpet.com.br. Já protetores independentes poderão se cadastrar pelo email rjpet@agricultura.rj.gov.br, da Subsecretaria de Proteção e Bem Estar Animal (RJPET). Os documentos necessários são: documento de identidade com foto, CPF, comprovante atual de residência no estado do Rio de Janeiro, declaração de um médico veterinário reconhecendo o trabalho de protetor realizado e documentos que comprovem a prática, dados completos do local de acolhimento dos animais, telefone e e-mail para contato.